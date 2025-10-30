La Amistad ganó y es el único líder de la Liga Confluencia, tras el empate de Regina

A falta de siete fechas para el final, el equipo cipoleño vuelve a ser el único puntero del torneo. Mirá acá todos los resultados de la 35° fecha.

La Amistad ganó y es el único líder de la Liga Confluencia: Regina empató con Cimac

Este miércoles se abrió la fecha 35 de la Liga Deportiva Confluencia. Con seis partidos adelantados, jugaron todos los equipos que disputan el Regional Amateur. El torneo regresó a la acción tras un fin de semana sin futbol por las elecciones nacionales.

La Amistad fue el gran protagonista de la jornada. El equipo cipoleño demostró su categoría y venció como local por 8-0 a Alto Valle. Con goles de Valentín Salinas (2), Alex Salvo, Nicolás Domínguez, Nicolás Maya y Nelson Rodríguez, los dirigidos por Alfredo Tizza se ubican punteros en solitario con 85 puntos. Todo lo contrario para el Tanga, que quedó al borde del descenso, que podría concretarse en la próxima fecha.

Por otra parte, Atlético Regina igualó 1-1 frente a Cimac en Roca. En un polémico partido, el local se adelantó en el marcador con gol de penal de Bruno Offidani. Empató las acciones Damián Leal. Con este resultado, el Albo cortó su racha de victorias y perdió la punta. El equipo de Diego Napolitano está 2° con 83 unidades.

Deportivo Roca aseguró la permanencia en la A. En el Luis Maiolino, con un equipo juvenil, derrotó a San Sebastián por 3-0, con doblete de Bruno Domínguez y Lautaro Berthon. El conjunto cipoleño ya tiene un pie y medio en la «B»: si no gana en la próxima fecha descenderá.

Circulo Italiano dio el batacazo en el Zit Formiga, al derrotar agónicamente por la mínima a Argentinos del Norte. El único gol del partido fue obra de Paul San Martín. Con los tres puntos, los reginenses entraron a la zona de permanencia en primera división.

En el cruce cipoleño, Pillmatún se hizo fuerte en la Isla Jordán y venció 2-1 a San Martín. Goles de Milton Beltrán y Juan Maljasian para el triunfador. Damian Quezada anotó para la visita.

Unión se llevó un importante triunfo, a domicilio frente a Fernández Oro por 4-2. Tobias Sanhueza, Gonzalo López y Tomás Cides (2) convirtieron para el Mago. En el local marcaron Tomás Pérez y Franco Gonzales. El equipo allense toma aire después del mal arranque en el Regional con dos derrotas.

La programación del fin de semana de la Liga Confluencia

Viernes 31 de octubre:

Maracacinho vs Catriel – 22:30

Domingo 2 de noviembre:

San Carlos vs Petroleros – 15:00

Huergo vs Experimental – 16:00

Mainque vs Obrero Dique – 17:00