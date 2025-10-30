El Colo Barco, una de las sorpresas que planea Scaloni en la Selección Argentina

Barco está en el radar de Scaloni y sería una las sorpresas para el amistoso ante Angola.

Lionel Scaloni prepara la lista para un nuevo amistoso internacional. En la fecha FIFA de noviembre, la Selección Argentina solo enfrentará a Angola en lo que será su última presentación del año. El DT armaría una convocatoria con algunas caras nuevas y con la presencia de algunos futbolistas que no venían siendo utilizados.

De acuerdo a lo informado por Infobae, tanto Julio Soler como Gianluca Prestianni aparecen en el radar del estratega luego de su destacada actuación en el Mundial Sub 20. El lateral izquierdo tendrá una chance de oro para meterse en la pelea con Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña.

En ese mismo sector, también podría darse el regreso de Valentín Barco, de gran presente en Racing de Estrasburgo. El cuerpo técnico de la Albiceleste está al tanto de su buen rendimiento, al igual que el de su compañero Joaquín Panichelli, otro que sueña con obtener su posible convocatoria.

Dónde y cuándo se juega el amistoso entre la Selección Argentina y Angola

El partido se disputará el viernes 14 de noviembre en Luanda, la capital de Angola. El compromiso todavía no tiene horario definido, pero un factor a tener en cuenta es que el país africano tiene 4 horas más que Argentina.

Por este motivo, es probable que el amistoso se juegue por la noche angoleña y tarde argentina.