Conmebol habilitó la candidatura de Chiqui Tapia para las elecciones de AFA

Este jueves 17 de octubre se realizará la Asamblea General Ordinaria de AFA, que fue suspendida por IGJ, en medio de una polémica por la reelección hasta 2029 de Claudio “Chiqui” Tapia.

En este cotexto, la Conmebol habilitó la candidatura de Tapia a presidente del Comité Ejecutivo de la AFA para las elecciones.

Dicha aprobación, que llega antes de la Asamblea, lleva la firma de José Orlando Montealegre, presidente de la Subcomisión de Control de la Confederación Sudamericana.

“En referencia al examen de integridad llevado a cabo por esta Subcomisión de Control de la Conmebol en fecha del 15 de octubre de 2024, en ejercicio de sus competencias establecidas, nos complace informar que hemos finalizado el proceso correspondiente y esta Subcomisión lo ha habilitado como candidato a Presidente del Comité Ejecutivo de AFA”, informó Conmebol.

El Gobierno podría intervenir la AFA si se realizan las elecciones

El Inspector General de Justicia, Daniel Vitolo, aseguró que si Chiqui Tapia y la cúpula dirigencial no respetan la decisión final de la Justicia, podrían ser acusados de varios delitos: «Están violando la ley, el estatuto y además, asumen un riesgo», aseguró.

“Nosotros no podemos impedir que se junten en la sede de ellos, pero eso no será una asamblea, será una reunión de amigos, porque esto no va a ser aprobado y lo que se resuelva allí no va a ser inscripto ante la IGJ, no va a ser convalidado”, agregó Vítolo.

“Están violando la ley y el estatuto y además asumen un riesgo: los integrantes del Consejo Directivo y los Asambleístas pueden incurrir en el delito de desobediencia y un incumplimiento grave puede interponer la intervención», aseguró.

“La AFA además pretende reformar su estatuto social para mudarse a la Provincia de Buenos Aires y escapar al control que efectúa la IGJ, aparentemente porque hay un acuerdo político con el gobernador (Axel Kicillof) para moverse con mayor libertad”, analizó el inspector general.