Rolando Schiavi fulminó a Juan Román Riquelme tras la llegada de Fernando Gago a Boca

La tensa relación entre Rolando Schiavi y Juan Román Riquelme suma un nuevo capítulo de cruces. El Flaco, que fue campeón de la Copa Intercontinental con Boca en 2003, fue despedido del club a fines del 2019, cuando Jorge Ameal y Román llegaron al poder. Ahora, el exdefensor opinó en Espn sobre la llegada de Fernando Gago y aprovechó para pegarle al presidente del Xeneize.

«Espero que lo dejen trabajar tranquilo», planteó el exjugador de Newell´s cuando fue consultado sobre la llegada de Pintita al banco azul y oro, quien debutará este sábado ante Tigre.

Aunque su opinión no quedó ahí y el Flaco apuntó contra los manejos del Consejo de Fútbol: «Todos sabíamos lo que pasaba con los otros entrenadores (por Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra y Jorge Almirón). Un jugador u otro tenían que jugar. Ojalá le den la posibilidad de que él pueda dirigir a los jugadores, que pueda elegir los refuerzos. Es lo más importante para un técnico. Que un entrenador pueda elegir los refuerzos es fundamental”.

No es la primera vez que Schiavi critica a la dirigencia de Boca luego de que lo apartaran de su cargo como entrenador de la Reserva en 2019. Ya había fulminado al Consejo de Fútbol, integrado por Raúl Cascini, Mauricio Serna y Marcelo Delgado (la mayoría excompañeros de él), por la forma en la que lo despidieron.

Las críticas de Rolando Schiavi contra el Consejo de Fútbol en Boca

«No tengo relación con ninguno los que están en el Consejo ni nada… si fueron los que me echaron. Más allá de que tomaron una decisión correcta, porque cuando vos llegás a un club querés a tu gente. Pero las maneras son las maneras, no te tenés que olvidar de lo que pasó antes», señaló durante un programa de Espn en 2023.

Y aseguró que «me dolió irme de Boca, pero no por irme, porque sabía que era un cambio normal. Las formas no me gustaron. Con el Chelo eramos socios en un campo. Con Cascini tenía relación, cuatro meses antes había ido al cumpleaños de la esposa en La Plata y Navidad la pasábamos juntos».

A estos cortocircuitos se le sumó el apoyo de Schiavi a la candidatura de Andrés Ibarra a la presidencia en 2023, quien estuvo acompañado por Mauricio Macri, contrincante político de Riquelme.

Más allá de que las críticas fueron directamente hacia la dirigencia de Boca, el exjugador destacó la llegada de Fernando Gago, con quien compartió plantel entre 2004 y 2005: «Me gusta como labura, me gustan las formas. No se va a casar con nadie, va a jugar el que mejor esté. Que pongan reglas. Tiene que encontrar funcionamiento y cuenta con los jugadores para hacerlo».