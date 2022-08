Contundente triunfo de Los Pumas sobre Australia por el Rugby Championship

Los Pumas lograron un histórico triunfo en el Rugby Championship. Por la segunda fecha de la edición 2022, el combinado nacional tuvo una tarde perfecta en San Juan y se tomó revancha de la derrota del debut. Argentina se quedó con la victoria por un contundente 48 a 17 ante Australia.

Luego de la dura caída del pasado sábado en Mendoza, los dirigidos por Michael Cheika disfrutaron de una sólida actuación en San Juan. En ataque fueron implacables y anotaron siete tries, mientras que en defensa casi no cometieron errores ante un rival que no estuvo a la altura de su historia.

Desde el minuto de juego el combinado nacional impuso condiciones. En el primer ataque a fondo, Juan Imhoff aprovechó al máximo un buen pique de la pelota para llegar al ingoal y poner en ventaja al local.

Argentina up by 7 within the first minute of the game against Australia.



7-0



Watch now: https://t.co/6F28Mn9CnQ pic.twitter.com/TvASKBH6Hp — FloRugby (@FloRugby) August 13, 2022

Cinco minutos después, el elenco argentino estiró la ventaja por intermedio de Thomas Gallo, que apoyó debajo de los palos a pura potencia. Con la conversión del penal, el marcador se puso 14-0.

El descuento de la visita no se hizo esperar. A los 11’, Australia llegó al try gracias a James Slipper y minutos más tarde acortó la diferencia en el marcador gracias a un penal convertido para establecer el 14-10.

En la mitad del primer tiempo, parecía que los Wallabies daban vuelta la historia, pero el TMO (revisión de video) advirtió un tackle peligroso sobre Kremer en la previa a un try visitante y Los Pumas se salvaron.

En la jugada siguiente, Jerónimo De La Fuente dejó todo para meterse en el ingoal y el rosarino fue el encargado de darle el tercer try del partido al combinado nacional. Antes del cierre de la primera etapa, el oportunismo le sonrió al equipo argentino. Tras una pelota al aire, el pique le favoreció a Juan Martín González que llegó al try para establecer el 26-10.

Argentina leads going into the half 26-10 after a dominant first half



watch now: https://t.co/6F28Mn9CnQ pic.twitter.com/hD5MdKaAyB — FloRugby (@FloRugby) August 13, 2022

En el complemento el trámite no se modificó, Argentina manejó el ritmo del encuentro y logró lastimar la defensa rival siempre que se lo propuso.

Boffelli estiró la cuenta con un penal en el inicio, mientras que a los 23′ llegó el quinto try argentino de la tarde tras una gran jugada colectiva, que finalizó Thomas Gallo.

Australia achicó la distancia en el marcador de inmediato con el try de Ikitau que junto a la conversión de O´Connor pusieron el marcador 36 a 17.

Sobre el final todo fue fiesta albiceleste que cerró la historia con dos tries en los últimos instantes. Primero Emi Boffelli llegó primero para apoyar en el ingoal australiano tras una patada al fondo y luego Cubelli se la jugó con un kick al fondo y Albornoz fue el más rápido para apoyar su primer try con la camiseta nacional.

🇦🇷Tomás Cubelli y Tomás Albornoz. El try que selló la goleada de los Pumas. pic.twitter.com/ILSJkoSshJ — Periodismo Rugby (@Perrugby) August 13, 2022

De esta manera, Los Pumas lograron su séptima victoria en la historia sobre Australia y sumaron puntos valiosos en el Rugby Championship para seguir prendidos en la tabla de posiciones.