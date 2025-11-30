Copa Aniversario La Sarita Polo: federal y elogiada por los participantes

Iraizos, de Lobos, ganó en la edición del 2023 y otra vez dijo presente en La Sarita. (Fotos Florencia Salto)

Con la participación de 14 equipos y presencia de destacados polistas de todo el país, pasó la cuarta edición de la Copa Aniversario La Salita Polo en Centenario y todos coincidieron en el crecimiento que tuvo el torneo y en las mejoras del predio con el correr de las ediciones. Luciano Garzonio, de Esquel; Nacho Iraizos, de Lobos; y Juan Roca Jalil, de Junín de los Andes, dejaron sus testimonios.

Luciano Garzonio, Global Oil-Esquelequen

Luciano Garzoño es de Esquel y tuvo su primera vez en el Copa Aniversario La Sarita y ya avisó que planea volver en las próximas ediciones. Se formó en el club Casa Blanca, que según sus palabras tiene una “cancha muy similar” a la del predio de Centenario.

Habitué en las competencias de General Rodríguez, tiene caballos propios en Esquel y se refirió a la complejidad de criarlos en una zona donde el frío se siente. “El clima es complicado por la nieve, pero con suplementos en la alimentación y muchos cuidados, lo pasamos el invierno”, comentó.

“Los caballos de Esquel tienen buena salud y longevidad, posiblemente debido al agua y al frío. Y eso sorprende la zona de la provincia de Buenos Aires”, donde la actividad es muy nutrida y hay varios puntos con competencias muy fluidas.

Nacho Iraizoz, Scania-Dos Ríos

“Me parece impresionante el torneo de La Sarita, lo recomiendo por su excelente organización”, arrancó Nacho Iraizoz, quien llegó desde Lobos y guarda gratos recuerdos del predio de Centenario porque ganó el torneo en la temporada 2023.

En este caso, subió al tercer escalón del podio con el equipo Scania-Dos Ríos y cuando se bajó del caballo, destacó que “el nivel del polo este año fue impresionante, con canchas que están buenísimas”.

Con varios viajes a Europa y mucha presencia en los torneos de la provincia de Buenos Aires, Nacho apuesta por esta movida federal. “Mi viejo vive acá en el sur y empezó con el polo, así que me van a tener seguido”, adelantó.

Juan Roca Jalil, Finning-Arelauquen

Aunque es de Junín de los Andes, Juan Roca Jalil tuvo su primera vez en la Copa Aniversario La Sarita. Llegó para ponerse la camiseta de Finning-Arelauquen de Bariloche y, de movida, elogió “la integración y el buen nivel del torneo”.

Como la mayoría del interior del país, Juan divide sus temporadas de polo entre Buenos Aires y Junín, donde saca provecho de la cercanía de dos canchas cercanas, El Desafío y Arelauquen, a los que calificó “lugares espectaculares, a la altura de los mejores del mundo”.

En ese sentido resaltó que el trabajo que se hizo en La Sarita fue “espectacular. Se nota que hay mucha dedicación”. Después de esta primera vez, está claro que se anota para las próximas ediciones.