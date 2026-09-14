Copa Davis en Neuquén: en fotos, así fue la primera práctica de Argentina en el Ruca Che

El equipo argentino de Copa Davis está en Neuquén y no hay tiempo para el descanso. La delegación arribó a la capital provincial a las 15 y a las 17 ya estaba en estadio Ruca Che para realizar los primeros movimientos bajo las órdenes del capitán Javier Frana. Se viene la serie contra Turquía y el equipo Albiceleste es candidato, pero el objetivo es mantener la concentración y llegar de la mejor manera a la serie que se disputará entre el sábado y domingo en el gigande del barrio San Lorenzo. Acá, las mejores fotos del entrenamiento.

Pega Fran, pega. Cerúndolo, la mejor raqueta de Argentina, es fija para el sábado.

El equipo nacional, minutos antes de empezar con los peloteos en el Ruca.

El capitán y el líder del equipo: Javier Frana y Cerúndolo.

Navone, de tumbar a Djokovic en el US Open a Neuquén, sin escalas.

Otra panorámica del Ruca Che, que será testigo de una serie histórica. Es la primera visita al Sur.

Guido Andreozzi, uno de los doblistas para el punto III, del domingo.

No hay dos sin tres. Otra panorámica del estadio neuquino, que vivirá un par de jornadas a pleno con el mejor tenis.

La derecha de Tirante, quien atraviesa una gran temporada y se ganó un lugar.