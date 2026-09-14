Copa Davis en Neuquén: en fotos, así fue la primera práctica de Argentina en el Ruca Che
La capital está en modo tenis, con el equipo Albiceleste en acción. Acá las mejores tomas del primer entrenamiento.
El equipo argentino de Copa Davis está en Neuquén y no hay tiempo para el descanso. La delegación arribó a la capital provincial a las 15 y a las 17 ya estaba en estadio Ruca Che para realizar los primeros movimientos bajo las órdenes del capitán Javier Frana. Se viene la serie contra Turquía y el equipo Albiceleste es candidato, pero el objetivo es mantener la concentración y llegar de la mejor manera a la serie que se disputará entre el sábado y domingo en el gigande del barrio San Lorenzo. Acá, las mejores fotos del entrenamiento.
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