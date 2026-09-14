Javier Milei recibió a diputados y senadores de LLA en Casa Rosada: «La clave es mantenerse en el rumbo»

El presidente Javier Milei encabezó un encuentro en Casa Rosada con diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA), donde trazó un balance de su gestión y bajó un mensaje claro a su tropa legislativa: no desviarse del plan económico.

Durante el encuentro, el mandatario insistió en la necesidad de difundir los indicadores oficiales de la economía frente a las posturas críticas de distintos sectores. En esa línea, remarcó: «En el 2023 éramos un montón de promesas, ahora somos un montón de resultados».

Javier Milei y los niveles de consumo récord

Al repasar las principales variables macroeconómicas, el jefe de Estado sostuvo que el país atraviesa un período de expansión sostenida. Según los datos oficiales presentados en la reunión, la actividad económica acumuló 27 meses consecutivos en alza y registró un crecimiento cercano al 10% durante los primeros dos años de gestión.

Asimismo, el Presidente rechazó las evaluaciones sobre un enfriamiento del mercado interno y afirmó que el consumo privado se ubica en niveles históricos.

Esta línea se trata de unas de las principales obsesiones del mandatario en sus redes sociales. Desde el fin de semana, el jefe de Estado compartió más de 20 veces el mismo video de un youtuber libertario que refleja las inmediaciones de la calle Corrientes llena de gente para ver una obra del actor Guillermo Francella.

«‘La gente no llega a fin de mes’… Debe ser difícil aceptar que has sido engañado por un chanta… pero mucho peor es persistir en el error... CIAO!», sentenció el mandatario.

"La gente no llega a fin de mes"…

Debe ser difícil aceptar que has sido engañado por un chanta… pero mucho peor es persistir en el error…

CIAO! https://t.co/Sxur5ol26y September 13, 2026

A su vez, aseguró que el ritmo de crecimiento actual duplica con amplitud las marcas históricas de la economía nacional. Además, anticipó que las exportaciones totales del país superarán este año la barrera de los 100.000 millones de dólares.

“Nosotros apostamos al progreso tecnológico como acelerador del desarrollo aumentando rendimientos crecientes”, explicó el líder libertario y remarcó que el plan del Gobierno se apoya sobre cinco pilares fundamentales: el equilibrio fiscal, la baja de impuestos, la desregulación, la apertura comercial y el desarrollo del capital humano.

Por último, Milei entregó a cada uno de los asistentes un ejemplar de «Economía en una lección», el célebre libro del economista austroestadounidense Henry Hazlitt. La entrega de la obra motivó un intercambio de ideas y conversaciones que coronaron la cumbre en Balcarce 50.