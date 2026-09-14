El consumo de carne vacuna cayó 9,6% en agosto 2026: qué pasó con los precios en Neuquén y Río Negro

En medio de una menor oferta ganadera y la inflación, el consumo de carne vacuna por habitante retrocedió a 46 kilos anuales en agosto de 2026. Este volumen representa una caída del 9,5% en comparación con el mismo mes de 2025 y marca uno de los niveles más bajos de las últimas dos décadas, según el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).

La estadística, que surge del promedio móvil de los últimos doce meses, refleja una merma interanual de 4,9 kilos por persona. Esta fuerte contracción en el mostrador coincide con un cambio de ciclo en el sector ganadero, marcado por una incipiente retención de vientres que limitó de forma drástica la cantidad de animales enviados a los frigoríficos durante este año.

Al analizar el acumulado entre enero y agosto de 2026, el consumo aparente en el mercado interno totalizó 1,377 millones de toneladas res con hueso. Esta cifra equivale a una baja del 11,3% frente a los primeros ocho meses del año pasado, lo que en términos absolutos significó que el mercado local dejó de absorber unas 175.600 toneladas de carne.

Consumo interno en niveles mínimos

El retroceso en el nivel de ingesta local se explica por una combinación de factores que redujeron drásticamente el volumen de carne disponible en el país. Por un lado, la producción total de carne vacuna experimentó una caída del 6,8% interanual en los primeros ocho meses del año, lo que limitó la oferta general. Por el otro, el crecimiento sostenido de las ventas externas absorbió una porción mayor de esa producción, restándole margen al mercado doméstico.

Como resultado de esta dinámica, la participación del consumo interno sobre el total producido perforó su piso histórico reciente. De acuerdo con los datos del informe, entre enero y agosto de 2026, solo el 70,8% de la carne elaborada a nivel nacional se destinó a las carnicerías y góndolas locales. Esta cifra representa un marcado descenso frente al 74,4% de absorción que había registrado el mercado interno durante el mismo período de 2025.

«Los envíos de carne vacuna al mercado interno habrían verificado una contracción de 11,3% anual en los primeros ocho meses del año, dando lugar al significativo aumento del precio relativo de la carne vacuna«, precisaron.

Qué pasó con los precios de la carne en Neuquén y Río Negro en agosto 2026

A nivel regional, el último Informe de Precios de Ganados y Carnes de la Patagonia elaborado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), correspondiente a agosto de 2026, reflejó la fuerte dispersión de valores entre las distintas zonas y bocas de expendio.

En el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, hubo incrementos de más del 24% según el INTA:

Asado con hueso: en supermercados registró un fuerte salto del 24,46% frente al mes anterior, trepando a $16.790 el kilo. Sin embargo, en las carnicerías tradicionales de la región el precio promedió los $23.245.

en supermercados registró un frente al mes anterior, trepando a Sin embargo, Bola de lomo: se mantuvo sin variaciones en los supermercados a $25.670. En contraste, en las carnicerías el valor se ubicó más bajo, en $20.495.

se mantuvo sin variaciones en los supermercados a En contraste, en las carnicerías el valor se ubicó más bajo, en $20.495. Picada especial: en las grandes superficies continuó estable en $20.420 , mientras que en las carnicerías se ofreció a $19.495.

en las grandes superficies continuó estable en , mientras que en las carnicerías se ofreció a Picada común: no mostró cambios en los supermercados ($15.960), y en los comercios de barrio el corte promedió los $17.495.

Qué pasó a nivel provincial en Neuquén y en la cordillera de Río Negro:

Asado con hueso: exhibió una suba del 6,06% en supermercados , ubicándose en $17.490. Al igual que en los valles, la brecha fue notoria: en las carnicerías de esta zona el corte tocó los $26.500.

exhibió una , ubicándose en Al igual que en los valles, la brecha fue notoria: Bola de lomo: continuó estable en $22.190 en supermercados , sin cambios frente al registro previo. Para este mismo corte, las carnicerías marcaron un valor de $23.000.

continuó estable en , sin cambios frente al registro previo. Para este mismo corte, Picada especial: se mantuvo en $17.380 en las góndolas de las grandes superficies, mientras que en las carnicerías de la región promedió los $19.500.

se mantuvo en en las góndolas de las grandes superficies, mientras que en las carnicerías de la región promedió los $19.500. Picada común: registró un precio de $13.580 en supermercados (sin variación mensual) y se comercializó a $14.500 en los mostradores tradicionales.

Más en detalle, el último informe de la Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén sobre precios medios en la provincia indicó que el asado ya acumula un alza de 9% en lo que va del año, mientras que a comparación de agosto 2025 ya incrementó 27,3%.

En otro de los ítems, la carne picada especial ya registró subas de 20,7% en promedio desde enero, mientras que interanual el precio aumentó 42%.

En el caso del cuadril, el corte subió 22% en los primeros ocho meses del año, y 44,1% con respecto a agosto 2025. La nalga incrementó 19,4% y 43,7%, respectivamente.

Tracción de las exportaciones e impacto del cupo con Estados Unidos

A diferencia de la retracción observada en las carnicerías locales, el frente externo exhibió un desempeño positivo. Durante julio de 2026, las exportaciones de carne vacuna sumaron 55.396 toneladas peso producto (sin computar huesos con carne), lo que representó un incremento del 2% mensual y del 5,7% interanual. Los ingresos por ventas al exterior alcanzaron en el séptimo mes los US$ 446,6 millones (+34,0% anual), favorecidos por un valor promedio de US$ 8.061 por tonelada peso producto (+26,9% anual).

En los primeros siete meses de 2026, las exportaciones acumularon 335,5 mil toneladas peso producto, con un alza del 10,1% interanual (+30,9 mil toneladas) y un 5,0% por encima del promedio del período 2020-2025. Con un precio promedio que trepó un 30,5% anual hasta los US$ 7.791 por tonelada, la facturación total de los primeros siete meses del año ascendió a US$ 2.614,3 millones, lo que significó un salto del 43,8% interanual (+US$ 795,87 millones).

El crecimiento de las ventas externas estuvo fuertemente impulsado por el nuevo cupo de 100 mil toneladas sin aranceles otorgado por Estados Unidos a finales de 2025. Entre enero y julio, los envíos al mercado estadounidense alcanzaron las 65,5 mil toneladas peso producto (+211,5% anual), absorbiendo el 19,5% del total exportado y generando US$ 540,8 millones.

Este salto compensó la menor demanda de China, que compró 176,1 mil toneladas (-7,4% anual) y redujo su participación al 52,5% del total, aunque generó ingresos por US$ 975,4 millones (+16,4%) gracias al alza del 25,7% en el precio del kilo.

El podio de destinos lo completó Israel con 35,35 mil toneladas (+29% anual) y una facturación de US$ 392,86 millones (+82,9%). En conjunto, estos tres mercados concentraron el 82,5% del volumen enviado al exterior y el 73,0% de los ingresos totales.