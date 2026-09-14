Más de 2.000 personas llegaron a Viedma por un fin de semana de competencias, deporte y movimiento turístico

Viedma tuvo un fin de semana atravesado por distintas competencias deportivas que generaron un importante movimiento de personas dentro y fuera de los escenarios donde se desarrollaron los eventos.

Entre deportistas, equipos, familiares y acompañantes, las actividades reunieron a miles de personas y volvieron a mostrar el vínculo que existe entre la realización de competencias y el movimiento turístico en la ciudad.

Uno de los eventos de mayor convocatoria fue el Campeonato Provincial de Natación, que reunió a más de 1.500 personas. A esa actividad se sumaron la fecha de la Liga Municipal de Newcom, con más de 550 participantes y acompañantes, y una carrera atlética organizada por FADA, que convocó a unos 500 corredores.

La competencia de atletismo tuvo además una participación que excedió los límites de la región: llegaron corredores de 25 ciudades de siete provincias, lo que amplió el alcance del evento y la cantidad de visitantes que recibió Viedma durante el fin de semana.

El movimiento se sintió más allá de las competencias

La presencia de deportistas y acompañantes también tuvo su correlato en distintos servicios de la ciudad. Los albergues registraron una alta ocupación y hubo movimiento en parte de la hotelería, mientras colectivos y combis trasladaron a los grupos por distintos sectores de Viedma.

El fenómeno forma parte de una tendencia que la ciudad busca profundizar a través del Turismo Deportivo, un programa municipal que apunta a atraer competencias y encuentros zonales y regionales y, en una segunda instancia, eventos de alcance nacional.