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Política

Más de 2.000 personas llegaron a Viedma por un fin de semana de competencias, deporte y movimiento turístico

Un campeonato provincial de natación, una fecha de newcom y una carrera atlética reunieron a deportistas y acompañantes de distintas localidades. La actividad también se reflejó en alojamientos, transporte y otros servicios de la ciudad.

Redacción

Por Redacción

Deporte y turismo en Viedma. Foto gentileza.

Deporte y turismo en Viedma. Foto gentileza.

Viedma tuvo un fin de semana atravesado por distintas competencias deportivas que generaron un importante movimiento de personas dentro y fuera de los escenarios donde se desarrollaron los eventos.

Entre deportistas, equipos, familiares y acompañantes, las actividades reunieron a miles de personas y volvieron a mostrar el vínculo que existe entre la realización de competencias y el movimiento turístico en la ciudad.

Uno de los eventos de mayor convocatoria fue el Campeonato Provincial de Natación, que reunió a más de 1.500 personas. A esa actividad se sumaron la fecha de la Liga Municipal de Newcom, con más de 550 participantes y acompañantes, y una carrera atlética organizada por FADA, que convocó a unos 500 corredores.

La competencia de atletismo tuvo además una participación que excedió los límites de la región: llegaron corredores de 25 ciudades de siete provincias, lo que amplió el alcance del evento y la cantidad de visitantes que recibió Viedma durante el fin de semana.

El movimiento se sintió más allá de las competencias

La presencia de deportistas y acompañantes también tuvo su correlato en distintos servicios de la ciudad. Los albergues registraron una alta ocupación y hubo movimiento en parte de la hotelería, mientras colectivos y combis trasladaron a los grupos por distintos sectores de Viedma.

El fenómeno forma parte de una tendencia que la ciudad busca profundizar a través del Turismo Deportivo, un programa municipal que apunta a atraer competencias y encuentros zonales y regionales y, en una segunda instancia, eventos de alcance nacional.


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Viedma tuvo un fin de semana atravesado por distintas competencias deportivas que generaron un importante movimiento de personas dentro y fuera de los escenarios donde se desarrollaron los eventos.

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