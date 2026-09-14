Una oficina virtual que unifique los trámites municipales: ¿en qué consiste la plataforma que conectará Viedma con Río Negro?

Viedma implementará una nueva plataforma digital donde puedan gestionarse reclamos, trámites y servicios, conectada con Identidad Digital Río Negro. Foto: gentileza

La Municipalidad de Viedma licita una plataforma que reúna trámites, reclamos y gestión de servicios de manera online, evitando cargar reiteradamente los mismos datos en distintas tramitaciones.

La nueva herramienta tiene un presupuesto anual de $78,8 millones y estará vinculada al sistema de identidad digital de Río Negro.

Viedma online: trámites, reclamos y servicios en un mismo lugar

Desde el organismo señalaron que el objetivo es generar un centro de servicios donde los vecinos puedan gestionar sus trámites de forma remota, sin tener que trasladarse de una oficina a otra, ni volver a cargar los mismos datos.

«Lo fundamental acá es terminar con el concepto de ciudadano cadete«, manifestó el secretario de Desarrollo Económico, Producción y Turismo, Marco Magnanelli.

Para ello, el nuevo implemento contará con una interfaz que permita conectar la plataforma con otros sistemas. La primera integración será con la Identidad Digital Rionegrina, administrada por el Ministerio de Modernización de la Provincia.

El sistema tambien deberá contar con interfaces abiertas para conectarse con EDI RN, la red de intercambio de datos entre organismos, y ETER, el Ecosistema de Trámites del Estado Rionegrino.

El pliego incluye además exigencias relacionadas con la seguridad, protección y soberanía de los datos.

Gestion Municipal interna

La plataforma deberá contemplar once módulos agrupados en tres ejes: digitalización de trámites y reclamos, servicios digitales para los vecinos y gestión interna municipal.

De este modo, en áreas como Servicios Públicos se podrán reemplazar las planillas y registros manuales por herramientas para organizar las cuadrillas, georreferenciar problemas y dejar constancia de cada intervención.

También se busca incorporar herramientas para administrar stock, órdenes de servicio y determinar los tiempos utilizados en cada tarea que incluyan registros fotograficos.

Software as a Service

Según explicó Magnanelli, la contratación de un modelo SaaS en lugar de su creación desde cero permite reducir los tiempos y aprovechar sistemas que ya fueron implementados y utilizados por otras administraciones.

El presupuesto oficial para la contratación es de $78.800.000 por los primeros 12 meses, con posibilidad de prorrogar el servicio por otro período igual, y la apertura de sobres será este viernes a las 11:30 en la Dirección de Suministros de la Municipalidad, ubicada en Brown 187.

Allí, los proveedores deberán demostrar en vivo que sus plataformas cumplen con las características técnicas exigidas y, a partir de la adjudicación, tendrán 10 días hábiles para presentar el plan de implementación, con otros 30 para poner en marcha la plataforma.