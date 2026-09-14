Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casan: Ángel De Brito confirmó la boda

La modelo Julieta Prandi y Emanuel Ortega, el reconocido cantante e hijo de Palito y Evangelina Salazar, se casarían por civil este martes, según informó el periodista Ángel De Brito en su ciclo LAM (América TV). La pareja dará el sí en las próximas horas, luego de varios años de relación.

Las primeras informaciones indican que Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casarán en San Isidro, y realizarán un evento íntimo para celebrar el amor con sus más cercanos.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casan: los detalles que reveló Ángel De Brito

Según confirmó Ángel De Brito este lunes en LAM (América TV), Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casarán este martes al mediodía por civil, en instalaciones de San Isidro, Buenos Aires.

A continuación, de acuerdo a lo informado por el conductor, la pareja realizará un almuerzo íntimo después de dar el sí en el Registro Civil.

Los invitados a la boda son familiares, los hijos que tienen ambos de parejas anteriores y amigos muy cercanos, con el objetivo de mantener la intimidad de las celebraciones.

La fuerte historia de Julieta Prandi: separación y condena para su exmarido por violencia de género

La historia de Julieta Prandi, antes de ponerse en pareja con Emanuel Ortega, tuvo mucha repercusión en los medios de comunicación, dado que la modelo denunció violencia de género de parte de su exmarido, padre de sus dos hijos.

La conductora no dudó en hacer pública la situación de violencia que afectó tanto a ella como a sus dos hijos, después de años de manipulación, violencia económica y violencia física, que Prandi llevó ante la Justicia con pruebas contundentes.

Finalmente, la Justicia confirmó los hechos denunciados por Julieta Prandi y condenó al exmarido de la modelo, que se encuentra actualmente detenido.