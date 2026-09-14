El Ruca Che está listo: Argentina ya entrenó para la serie de Copa Davis en Neuquén

El equipo argentino de Copa Davis llegó hoy a Neuquén y ya tuvo su primer entrenamiento por la tarde en el Ruca Che donde el fin de semana recibirá a Turquía.

Apenas un par de horas después de llegar a la ciudad, los jugadores pisaron la cancha que se instaló durante los últimos días en el estadio neuquino.

Francisco Cerúndolo y Mariano Navone, que vienen de muy buenas actuaciones en el US Open, fueron los primeros en pelotear entre ellos y probar el campo de juego.

Primer entrenamiento en Neuquén ✅



Estadio Ruca Che 📍@marianonavone1 🤝 @FranCerundolo 🚀 pic.twitter.com/oWEGnMQFwa — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) September 14, 2026

Luego fue el turno de Thiago Tirante y los doblistas Andrés Molteni y Guido Andreozzi que completan el equipo. También participó de ese tramo Juan Manuel La Serna, como sparring. El catamarqueño de 22 años es 285° del mundo y es zurdo, al igual que el 2° singlista de Turquía, Yanki Erel.

También lo hicieron el capitán Javier Frana y el subcapitán Eduardo Schwank. Este martes por la tarde será el segundo entrenamiento abierto a la prensa.

«La cancha a mí me encanta y creo que a los jugadores también, se sorprendieron mucho cuando entraron al estadio y vieron lo lindo que es. Quedó una cancha de primer nivel mundial, no tiene nada que envidiarle a los grandes escenarios», expresó Eddie Fiumara, Director Deportivo de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio. Es quien estuvo detrás de los trabajos en el Ruca Che.

«Hay pocas empresas en el mundo que montan este tipo de canchas. La única preocupación era la pintura por el secado de las capas de resina acrílica pero respondió bien«, agregó.

Las prácticas seguirán hasta el jueves y el viernes se hará el sorteo con el orden de los partidos. El evento será en el Espacio Domuyo donde se llevó a cabo la conferencia de prensa de lanzamiento el 1 de agosto.

La serie será el fin de semana, al mejor de cinco. El sábado se jugarán los dos primeros singles a partir del mediodía. El domingo se disputará el dobles y los dos singles restantes, el último de ellos en caso de ser necesario.

El gobernador Rolando Figueroa recibió al equipo de Copa Davis

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, recibió al equipo argentino de Copa Davis en Neuquén y también se animó a probar la cancha en un peloteo en el Ruca Che.

«Ya está todo listo para recibir este fin de semana a la Copa Davis en Neuquén. Casi 3 mil personas acompañarán en cada partido al equipo nacional en el histórico debut de Neuquén como sede», escribió en su publicación en X.

«Seguimos trabajando en equipo para que nuestra provincia sea escenario de grandes eventos, genere oportunidades y se consolide como destino deportivo», agregó.

Figueroa estuvo acompañado por la Ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz y la Minsitra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves.