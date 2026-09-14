¡Corramos al bosque! Tres maneras de descubrir los Arrayanes de Villa La Angostura esta primavera

Los característicos troncos color canela y las formas retorcidas crean uno de los paisajes más singulares de Villa La Angostura. Gentileza Turismo VLA.

Troncos color canela, superficies suaves y formas retorcidas que se recortan contra el verde intenso del bosque. La imagen explica por qué el Bosque de Arrayanes se convirtió en uno de los paisajes inconfundibles de Villa La Angostura y en una de las visitas clásicas para quienes llegan a este rincón de la Patagonia.

El Parque Nacional Los Arrayanes ocupa la península de Quetrihué, que se interna en las aguas del lago Nahuel Huapi. Y aunque los arrayanes son las estrellas indiscutidas, buena parte del atractivo está en el camino para encontrarlos.

La península se puede recorrer caminando, en bicicleta o navegando. También es posible combinar las alternativas: hacer un tramo por tierra y otro por agua permite conocer dos caras diferentes del mismo paisaje.

Una postal de cuento: la histórica casita se integra al paisaje del Bosque de Arrayanes. Turismo VLA.

Al Bosque de Arrayanes: caminar por la península

Para quienes disfrutan del trekking, la senda comienza en el Istmo de Quetrihué, entre Bahía Mansa y Bahía Brava, a pocos minutos del centro de Villa La Angostura.

Desde ese punto son aproximadamente 11 kilómetros hasta el Bosque de Arrayanes. El tiempo estimado de marcha es de unas tres horas de ida, aunque dependerá del ritmo y de las paradas que se necesiten.

La dificultad es media y el desnivel ronda los 113 metros.

La corteza lisa y de tonos canela es una de las características inconfundibles de los arrayanes. Turismo VLA.

A lo largo del sendero aparecen coihues, cipreses, ñires, radales y notros, además de distintos paisajes y vistas de la península.

Quienes quieran completar todo el recorrido a pie deberán calcular 22 kilómetros entre ida y vuelta, por lo que la salida demanda una buena planificación y atención a las horas de luz disponibles.

Formas retorcidas, tonos canela y un entorno intensamente verde construyen la postal del lugar. Turismo VLA.

Una alternativa es caminar hasta el bosque y regresar en barco. Así, después de atravesar la península, el regreso permite cambiar completamente la perspectiva y contemplarla desde las aguas del Nahuel Huapi.

Para elegir esta modalidad es importante comprar el pasaje de vuelta antes de iniciar la caminata y respetar los horarios máximos de ingreso establecidos por el Parque Nacional.

Pedalear hasta el Bosque de Arrayanes

El mismo sendero puede hacerse en bicicleta. La distancia es también de 11 kilómetros por tramo y se estiman alrededor de dos horas para llegar.

No todo el camino es sencillo. Hay pendientes, piedras, raíces y sectores irregulares en los que puede ser necesario bajarse y llevar la bicicleta a pie. El primer kilómetro es uno de los tramos que puede demandar mayor esfuerzo.

A pie, en bicicleta o navegando por el Nahuel Huapi: llegar hasta los arrayanes también forma parte de la experiencia. Turismo VLA.

Como ciclistas y caminantes comparten la senda, el peatón siempre tiene prioridad. El uso de casco, además, es obligatorio.

También aquí existe la posibilidad de combinar experiencias: ir en bicicleta y regresar en barco evita tener que pedalear los 22 kilómetros y suma una navegación por el lago como cierre de la excursión.

Al bosque de Arrayanes por el Nahuel Huapi

No hace falta caminar ni pedalear para llegar al bosque. Otra posibilidad es hacerlo en embarcación desde Villa La Angostura, con salidas desde la zona de Bahía Mansa o Bahía Brava.

Es la opción más accesible para quienes prefieren evitar el esfuerzo del sendero y, al mismo tiempo, permite que la navegación por el Nahuel Huapi se convierta en parte del paseo.

La primavera invita a recorrer sin apuro los senderos que atraviesan la península de Quetrihué. Turismo VLA.

Hay servicios de ida y vuelta en barco y otros que permiten contratar solamente un tramo. Esta última alternativa abre distintas combinaciones: navegar hasta el bosque y regresar caminando o en bicicleta, o hacer el recorrido en sentido inverso.

Como referencia, una excursión completa puede demandar alrededor de tres horas, considerando la navegación y el tiempo destinado a recorrer el bosque.

El recorrido por la península de Quetrihué combina bosque, senderos y vistas al lago Nahuel Huapi. Gentileza Turismo VLA.

Recomendaciones antes de visitar el Bosque de Arrayanes

✔ Planificá el recorrido.

Si vas caminando o en bicicleta, calculá el tiempo de ida y vuelta y las horas de luz disponibles.

✔ Consultá los horarios del Parque Nacional.

No se recomienda iniciar el sendero fuera de los horarios establecidos.

✔ Llevá agua y algo para comer.

Aunque existen servicios en el área del bosque, es importante contar con provisiones durante el recorrido.

✔ Usá calzado cómodo y adecuado.

Hay pendientes, raíces, piedras y sectores irregulares.

✔ Si vas en bicicleta, llevá casco.

Es obligatorio y el sendero es compartido con peatones.

✔ El peatón tiene prioridad.

✔ Respetá la señalización.

No te apartes de la senda habilitada y seguí las indicaciones del Parque Nacional.

✔ Si elegís regresar en barco, comprá previamente el pasaje.

Es especialmente importante si vas a caminar o pedalear hasta el bosque y dependés de una embarcación para regresar.

✔ Consultá el estado del sendero y las condiciones climáticas.

La experiencia puede cambiar considerablemente según la época del año.

Bosque de Arrayanes en catamarán y en bici: los precios

Como referencia, actualmente el viaje en catamarán ida y vuelta cuesta alrededor de $75.000 por persona, mientras que quienes elijan hacer un solo tramo deben calcular unos $60.000.

Quienes llegan navegando desembarcan muy cerca del sector donde se concentran los ejemplares más característicos. Turismo VLA.

Otra alternativa es recorrer la senda en bicicleta: el alquiler por el día completo ronda los $30.000 y por medio día, los $15.000, e incluye casco y cadena de seguridad. Los valores son orientativos y pueden sufrir modificaciones.