La Expo Deportes tendrá una primera edición recargada: presencias ilustres y un amplio programa

La cancha de agua de hockey será uno de los tantos escenarios para la actividad del sábado.

La primera Expo Deportes Neuquén 2026 que se realizará el sábado 29 de agosto en el predio de Ciudad Deportiva y promete ser una jornada para recordar. El evento impulsado por el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, se enmarca en los festejos por el Día del Deportista Neuquino, que se celebra cada 12 de agosto como homenaje al desempeño que lograron en los Juegos Panamericanos de Indianápolis 1987 los patinadores José Luis Lozano, quíntuple campeón en dicho certamen, y Rosana Sastre, ganadora de otra medalla dorada.

La actividad se pondrá en marcha a las 9 y en el medio de diferentes actividades, se destaca la presencia del periodista Gonzalo Bonadeo, uno de los invitados de lujo que tendrá el encuentro.

Gonzalo Bonadeo dará una charla en la Ciudad Deportiva de Neuquén.

Como parte de las actividades, desde la secretaría de Deportes informaron que habrá competencias, exhibiciones del deporte motor, clínicas, una carrera atlética y una competencia internacional de pum track, así como también un punto de encuentro para emprendedores vinculados al deporte.

“El deporte neuquino crece día a día y con este encuentro queremos agasajar a nuestros deportistas”, señaló la ministra de Juventud, Cultura y Deportes, Josefina Codermatz. “Como saben, Clubes Sociales, es uno de nuestros programas de Gobierno para las instituciones deportivas que consiste en la entrega de un aporte de hasta 50 millones destinado a la compra de material homologado para obras de infraestructura”, agregó.

Algunas de las actividades

El pump track tendrá un atractivo especial ya que durante ese mismo fin de semana se realizará una fecha clasificatoria para el Mundial de la especialidad que además será válida para los campeonatos argentino y sudamericano.

Además, el deporte motor tendrá un espacio destacado con la presencia de referentes neuquinos. Entre los invitados aparecen Santiago Rostán, participante del Dakar, y Nicolás González, bicampeón argentino de rally.

También se realizarán exhibiciones de karting, motocross, autos clásicos y vehículos tunning, una propuesta destinada especialmente a ampliar el abanico de actividades y atraer a públicos que habitualmente no participan de eventos deportivos convencionales.

En relación a las clínicas y conversatorios, la programación incluirá temas relacionados con la inteligencia artificial aplicada al deporte, actividad física para adultos mayores, preparación física, medicina deportiva y experiencias de deportistas y dirigentes.

Habrá también stands de emprendedores y comerciantes relacionados con la actividad deportiva y de distintos organismos del Estado provincial, que ofrecerán información y servicios vinculados con políticas públicas destinadas a las familias.