Costantino dio a conocer el plan de emergencia que llevarán adelante en San Lorenzo

El presidente transitorio de San Lorenzo, Sergio Costantino, detalló las prioridades inmediatas de su gestión, atravesada por la urgencia económica y la necesidad de ordenar las cuentas. El dirigente fue claro al señalar que se deben regularizar deudas, levantar inhibiciones y administrar con cautela cada movimiento del mercado de pases en declaraciones a Manicomio Azulgrana.

A poco más de tres semanas de haber asumido, tras una nueva acefalía institucional en 2025, Costantino explicó que el primer paso fue atender compromisos básicos.

El plan de la comisión transitoria de San Lorenzo para salir de la crisis

“Lo primero que hicimos fue pagar los aguinaldos a los empleados y acordar un plan de pagos con los jugadores para empezar a normalizar la situación”, dijo quien llegó a la presidencia de manera transitoria luego de haber sido vocal por la oposición en la gestión anterior.

Uno de los ejes centrales de la agenda es la situación ante FIFA y, según confirmó, el club mantiene inhibiciones por un monto cercano a los 3,2 millones de dólares.

“Estamos analizando esa deuda y creemos que próximamente puede haber buenas noticias”, señaló, al tiempo que subrayó la necesidad de generar ingresos genuinos para avanzar en la regularización y recuperar margen de maniobra deportiva.

En ese contexto, el mercado de pases aparece como una herramienta clave. Costantino reveló que existen propuestas de Atlanta United y negociaciones en curso por Elías Báez, con la expectativa de que llegue una oferta formal superior a los tres millones de dólares.

A la vez, descartó contactos por otros futbolistas y fue tajante sobre la política de salidas: “No queremos retener a jugadores que no quieran estar, pero vamos a cuidar el patrimonio de San Lorenzo. No vamos a vender por vender”.

También confirmó que la única propuesta formal recibida fue por Johan Romaña desde River, la cual fue rechazada.

Con elecciones extraordinarias previstas para el 30 de mayo de 2026, la conducción sabe que su gestión será breve pero determinante: “Administrando bien los recursos las cosas pueden salir. Estamos adelantando pagos y seguramente la semana próxima haremos anuncios importantes”.