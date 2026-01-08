Atención Colapinto: así serán los cambios en las clasificaciones de la Fórmula 1 en 2026

La Fórmula 1 informó como serán las Qualy en 2026 con la incorporación de los pilotos de Cadillac.

El 23 de enero, en Barcelona, Alpine presentará el flamante A526, con el que competirán Franco Colapinto y Pierre Gasly en la temporada 2026, dejando atrás el A525, un monoplaza que generó mucha frustración entre los pilotos.

Para esta nueva temporada, habrá cambios tanto en las clasificaciones de los Grandes Premios como en las de las carreras Sprint. Esto se debe a la incorporación de la escudería Cadillac Racing, que contará con Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas, una de las duplas más esperadas para 2026.

Con su llegada, la cantidad de pilotos en la Fórmula 1 ascenderá de 20 a 22, lo que obligó a realizar ajustes en el formato de las qualys. La Q1 mantendrá una duración de 18 minutos, seguida de un receso de siete; la Q2 se disputará en 15 minutos, con la misma pausa, y la Q3 conservará los 12 minutos establecidos.

Las principales modificaciones aparecen en la cantidad de pilotos que serán eliminados en cada sesión. En la Q1, quedarán eliminados seis pilotos, y otros seis tras la Q2, en lugar de los cinco que se descartaban en cada instancia en el formato anterior. De esta manera, la Q3 continuará contando con 10 pilotos que pelearán por la pole position.

En las clasificaciones de las carreras Sprint, el formato será idéntico, aunque con dos diferencias clave: las duraciones de cada sesión serán menores (SQ1 de 12 minutos, SQ2 de 10 y SQ3 de ocho) y los neumáticos estarán especificados para cada segmento. Se utilizarán medios en la SQ1 y la SQ2, y blandos en la SQ3.