Boca hizo su primera oferta por Alexis Cuello: la respuesta de San Lorenzo

Alexis Cuello tiene contrato hasta 2027 en San Lorenzo y ya se entrena en la pretemporada bajo las ordenes de Ayude.

Juan Román Riquelme tiene como prioridad sumar delanteros al plantel y sus movimientos en el mercado de pases lo dejan en claro. Marino Hinestroza, wing derecho de Atlético Nacional, está a detalles de convertirse en jugador de Boca y, además, el club ya realizó una oferta por Alexis Cuello.

El Xeneize presentó una primera propuesta cercana a los tres millones de dólares por la totalidad del pase del delantero de 25 años, pero fue considerada insuficiente por San Lorenzo, que la vio lejos de sus pretensiones.

Cuello, recientemente elogiado por Martín Palermo, fue el goleador del Ciclón en el Torneo Clausura con cinco tantos. Tiene contrato vigente hasta 2027 y una cláusula de rescisión fijada en seis millones de dólares.

En San Lorenzo, Damián Ayude dejó en claro que es una pieza clave del equipo. El entrenador valora su versatilidad para jugar tanto como centrodelantero o por los costados, además de su fortaleza física y entrega, y pretende contar con él para disputar la Copa Sudamericana.

La negociación no será sencilla para Riquelme. Si Boca quiere avanzar por el atacante, deberá mejorar su oferta o ejecutar la cláusula. Además, Independiente también sigue de cerca la situación: Gustavo Quinteros ya le manifestó su interés a la dirigencia, aunque todavía no hubo una propuesta formal.