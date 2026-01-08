Racing presentó a Valentín Carboni como refuerzo: «Siento que es una gran oportunidad»

«Ya está acá», fue la frase que usó Racing para el video de presentación de Valentín Carboni que ya firmó su contrato como refuerzo a préstamo del Inter de Milan.

Antes de publicar el video de presentación, la Academia escribió «Here we go», en referencia al periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases.

Luego también incluyeron la opinión de Lionel Messi sobre Carboni, con el que compartió en la Selección Argentina. «Me parece que tiene un presente y futuro bárbaro. Hay que aprovecharlo», fueron las palabras del capitán.

«Lo había visto en el Sub 20, pero creció muchísimo. Es un jugador diferente, mucho más formado y con una calidad bárbara«, cerró el 10.

Después compartieron imágenes de la llegada del volante al club con la canción italiana «Felicitá«. En el cierre, el jugador dio sus primeras impresiones: «Es una cosa que sentí yo adentro, siento que es una gran oportunidad para mí, para poder jugar y ser feliz. Estoy contento de estar acá, con muchas ganas», expresó el futbolista de 20 años.

Carboni firmó su contrato con Racing a préstamo hasta diciembre de este año. El jugador de Inter interrumpió su cesión en Genoa y tendrá su primera experiencia en el fútbol argentino.