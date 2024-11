Gustavo Costas palpitó la final de la Copa Sudamericana: «Me gustaría estar en la tribuna de Racing»

Gustavo Costas palpita de la mejor manera la final de Racing ante Cruzeiro de Brasil por la Copa Sudamericana y sueña con llevar al club a lo más alto de los planos internacionales.

La Academia irá por el título este sábado desde las 17 en La Nueva Olla de Asunción ante un gran marco de fanáticos que viajarán a Paraguay para ver a un equipo que tiene la oportunidad de lograr un título internacional luego de 36 años.

Con este panorama, el entrenador académico contó algunos detalles de cómo vive estos momentos de alta tensión para el club y el amor que siente a flor de piel.

«Me gustaría estar hoy en la tribuna disfrutando un poco todo esto. Yo como hincha no pude disfrutarlo porque en la época del 70 no la pasábamos bien. Íbamos sabiendo que perdíamos», expresó el entrenador en ESPN.

Y además, agregó: «La gente de Racing hace cosas distintas a los demás, son muy especiales y hoy lo que están viviendo ellos nunca lo ví».

«Yo le dije a los jugadores que ellos generaron todo esto. Transformaron todos los palazos, que nos teníamos que ir todos, que éramos un desastre. Lograron revolucionar todo y ahora la gente está contenta», cerró.

RACING, UN AMOR ÚNICO PARA GUSTAVO COSTAS



El entrenador de la Academia expresó lo que siente por su club.



La confesión de Gustavo Costas sobre la final de la Sudamericana

«Hace tres días que no duermo, pero quiero vivirlo así. He ayudado a mucha gente a conseguir entradas porque tenemos que estar todos juntos», remarcó el experimentado entrenador. En tanto, añadió: «Este es el momento más sentimental que tengo con Racing. Estoy como cualquier hincha. Lo quiero pensar y no recuerdo a la gente así llorando como con Corinthians».

«No pienso en el futuro si me voy a quedar o no. Voy día a día. Hoy lo más importante es Racing y ganar la Copa. No me perdonaría que no seamos intensos como venimos siendo», lanzó el DT.