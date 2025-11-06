Cristiano Ronaldo: «Argentina ganó dos mundiales antes de Messi»
Ronaldo habló sin filtros sobre Messi, cuestionó la importancia de la Copa del Mundo que ganó en Qatar, comparó la liga saudí con otras competiciones y se animó a decir que es más famoso que Donald Trump.
En una entrevista exclusiva con el periodista inglés Piers Morgan, Cristiano Ronaldo volvió a hablar de Lionel Messi y cuestionó el valor de la Copa del Mundo que ganó en Qatar. Además, se refirió a la dificultad de la liga de Arabia Saudita y compartió temas más personales.
Hace dos días se publicó la primera parte de la entrevista, en la que el portugués afirmó: «Si me preguntan si ganar el Mundial es un sueño, digo que no, no es un sueño para mí». También se refirió a Messi: «¿Es mejor que yo? No estoy de acuerdo. No quiero ser humilde».
Hoy salió la segunda parte de la entrevista y Ronaldo volvió a hablar del astro argentino: «¿Cuántos mundiales ganó Argentina antes de Messi? Dos. Son países acostumbrados a ganar grandes competiciones, nadie se sorprenderá si Brasil gana el Mundial», reflexionó. Además, aseguró que el mundo se sorprenderá si Portugal llega a ganar el torneo.
Otras frases destacadas
Ronaldo afirmó que podría anotar la misma cantidad de goles en la Premier League que en la liga saudí, y destacó que la liga árabe es más complicada y competitiva que la liga francesa y la de su propio país. «Deberían incluir la Liga Saudí en la carrera por la Bota de Oro. Es mejor que la portuguesa. En Francia solo está el PSG, y en España era más fácil marcar que en Arabia«, agregó.
Por otro lado, se animó a compararse con Donald Trump: «Soy la persona más famosa del mundo. Dime, ¿quién puede ser más famoso que yo? Soy más famoso a nivel mundial que Donald Trump», aseguró.
