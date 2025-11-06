Cristiano Ronaldo: «Argentina ganó dos mundiales antes de Messi»

En una entrevista exclusiva con el periodista inglés Piers Morgan, Cristiano Ronaldo volvió a hablar de Lionel Messi y cuestionó el valor de la Copa del Mundo que ganó en Qatar. Además, se refirió a la dificultad de la liga de Arabia Saudita y compartió temas más personales.

Hace dos días se publicó la primera parte de la entrevista, en la que el portugués afirmó: «Si me preguntan si ganar el Mundial es un sueño, digo que no, no es un sueño para mí». También se refirió a Messi: «¿Es mejor que yo? No estoy de acuerdo. No quiero ser humilde».

Hoy salió la segunda parte de la entrevista y Ronaldo volvió a hablar del astro argentino: «¿Cuántos mundiales ganó Argentina antes de Messi? Dos. Son países acostumbrados a ganar grandes competiciones, nadie se sorprenderá si Brasil gana el Mundial», reflexionó. Además, aseguró que el mundo se sorprenderá si Portugal llega a ganar el torneo.

Otras frases destacadas

Ronaldo afirmó que podría anotar la misma cantidad de goles en la Premier League que en la liga saudí, y destacó que la liga árabe es más complicada y competitiva que la liga francesa y la de su propio país. «Deberían incluir la Liga Saudí en la carrera por la Bota de Oro. Es mejor que la portuguesa. En Francia solo está el PSG, y en España era más fácil marcar que en Arabia«, agregó.

Por otro lado, se animó a compararse con Donald Trump: «Soy la persona más famosa del mundo. Dime, ¿quién puede ser más famoso que yo? Soy más famoso a nivel mundial que Donald Trump», aseguró.