Manchester City acelera por Enzo Fernández: la millonaria cifra que pide el Chelsea

En las últimas horas, Enzo Fernández es el protagonista del mercado de pases del futbol europeo. Luego de sonar en Real Madrid, el mediocampista de la Selección Argentina interesa en Manchester City, que intentará quedarse con el ex River.

Desde Inglaterra se reveló que el jugador de 25 años es el elegido para reforzar la mitad de la cancha de los Citizens. Ante la inminente salida de Rodri, el técnico Maresca se inclinaría por Enzo, ya que lo dirigió en su paso por el Chelsea.

Enzo podría volver a reencontrarse con Maresca en Manchester City.

Ante este panorama, desde los Blues se plantaron y le dejaron bien claras las cosas al City. Chelsea estableció el viernes como fecha límite para negociar y advirtió que después de ese día no escucharán ofertas. Este apuro se debe a que el club londinense ya tuvo tiempo para hacer un ofrecimiento formal

Además, revelaron el precio que tiene el futbolista: 120 millones de libras (160 millones de dólares). Está clara la postura de Enzo, ya que su representante Javier Pastore admitió hace unas semanas estar analizando «opciones para salir del Chelsea«.

Podría ser el sexto jugador de la Selección Argentina que cambia de club luego del Mundial 2026: Nahuel Molina (Roma), Thiago Almada (River), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Gerónimo Rulli (Manchester City) y Cuti Romero (Atlético Madrid).

Si no se se realiza la venta, Xabi Alonso contará con el futbolista, que se ha convertido en capitán de los Blues y tiene 19 goles y 17 asistencias en 117 partidos de Premier League.

En caso de realizarse la transferencia, tanto River y Defensa y Justicia recibirán dinero por la operación. Por el mecanismo de solidaridad de la FIFA, el Millonario se quedaría con 5 millones de euros mientras que el Halcón obtendría 2 millones de la misma moneda.