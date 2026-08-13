Turismo en Bariloche: “Opciones para todos” y se prepara para una Fiesta Nacional de la Nieve histórica

La nieve volvió a Bariloche y cubrió toda la ciudad. Disfrute para los turistas. Foto: Chino Leiva

La nieve llegó con fuerza y Bariloche respondió con movimiento. Después de un julio extraordinario, con un pico de ocupación hotelera del 90,1%, la ciudad encara la segunda mitad del invierno con montañas cargadas de blanco, pistas en condiciones y una Fiesta Nacional de la Nieve que promete ser más grande que nunca.

Río Negro, además, fue la provincia más elegida del país durante el receso invernal, según datos de CAME. En Bariloche, ese movimiento se tradujo en actividad para hoteles, restaurantes, comercios, excursiones y centros de esquí. Ahora, el secretario de Turismo local, Eric Guzmán, habla con optimismo de la temporada que queda por delante y pone la mirada en agosto, un mes que históricamente tiene otro perfil: el del esquiador tradicional, ese que conoce la ciudad y vuelve cada año.

En estos días los motivos para celebrar sobran. Para el fin de semana largo, Bariloche ya tiene un 85% de reservas confirmadas y las expectativas apuntan a que el nivel de ocupación podría trepar hasta el 95%. El desafío también está puesto en atraer visitantes de la región, especialmente del Valle, por la cercanía y las posibilidades de una escapada. “Apuntamos a la zona del Valle, que seguramente es la que tiene mayores posibilidades por una cuestión de cercanía”, señaló Guzmán.

La Fiesta Nacional de la Nieve tendrá este año el escenario más grande montado hasta ahora en la ciudad y una grilla artística de gran convocatoria.

La celabración tendrá una dimensión inédita con el escenario más grande montado hasta ahora en Bariloche y una grilla artística que busca convertirse en uno de los grandes atractivos del evento. “La oferta es muy buena. Tenemos una grilla que a veces decís: ‘¿Quién viene?’. Nombrás uno, dos; pero acá podemos nombrar ocho. Realmente es importante”, destacó.

La gran aliada vuelve a ser la nieve. Con las montañas blancas, Bariloche multiplica las opciones y no hace falta ser esquiador para disfrutarla. “En un momento en que hay nieve se puede hacer de todo, todos los días, todo el día. Es como un momento que se puede aprovechar completo en Bariloche”, sostuvo.

La oferta va desde el esquí y los parques de nieve hasta excursiones, cabalgatas, incluso propuestas nocturnas que combinan el recorrido con gastronomía. “Más allá de la belleza, está la variedad y la diversidad. Está la nieve, que estoy diciendo que para agosto es la del esquiador, aquel que viene con esquís, bastones, sube, compra el pase y demás. Y está aquel que se saca la foto en el Centro Cívico, que disfruta viendo cómo cae la nieve desde adentro de un restaurante, que viene con los chicos, que va a pasear y mirar los paisajes. Hace excursiones de las más variadas, o puede hacer una salida a caballo entre la nieve, que es espectacular”, contó.

Esa diversidad también permite acceder a propuestas para distintos presupuestos. “Bariloche tiene una oferta diversificada. Hay para más y para menos volumen de bolsillo y eso también nos ayuda. Uno quisiera que los precios fueran menores, pero no es que solo el turismo está caro. Hay opciones para todos, eso es lo importante”, afirmó.

Los brasileros, presentes

Brasil sigue siendo uno de los mercados internacionales más importantes. La ciudad cuenta con hasta 35 vuelos diarios, una cifra récord que conecta Bariloche con distintos puntos del país y el exterior.

“El público brasileño se hace sentir siempre. Por más que sean pocos, son eufóricos, son alegres, contagian. Entonces yo los escucho inclusive acá, en la Secretaría de Turismo. Me asomo con las primeras nevadas que llegaron y ellos eran de los primeros que estaban sacándose fotos en la nieve”, contó Guzmán.

La intención es seguir creciendo en ese mercado. “Tenemos un récord de conectividad que antes no había y hay que seguir sumando. Yo no consigo imaginarme una temporada de invierno sin brasileros”, planteó.

Otros mercados tienen un comportamiento diferente. Los uruguayos llegan en menor volumen y suelen regresar en septiembre, mientras que el movimiento de visitantes chilenos está condicionado por el tipo de cambio y las condiciones del cruce cordillerano.

Eric Guzmán, secretario de Turismo de Bariloche, destacó el buen movimiento turístico y anticipó un agosto con fuerte presencia de esquiadores. Foto: Chino Leiva

En el turismo nacional, Buenos Aires y el Gran Buenos Aires siguen siendo fundamentales. “Buenos Aires y el primer cinturón, sobre todo la zona norte, es de donde más gente viene. La conectividad es buena”, explicó. Para Guzmán, el próximo paso debe ser sumar vuelos. “Necesitamos más vuelos y seguramente nosotros los podemos colmar. Bariloche merece más. Este es el aeropuerto que más mueve, por lejos, no tiemblo en decirlo: pretendemos más, merecemos más”, remarcó.

Una fiesta de todos

La Fiesta Nacional de la Nieve también busca reforzar su identidad como celebración de la comunidad y, al mismo tiempo, como herramienta de promoción turística. La organiza el Municipio de Bariloche, con aportes del Emprotur, la Provincia de Río Negro y sponsors.

“Por ahí hablábamos mucho de la tradición de la Fiesta, de si la Fiesta era de la comunidad, si era más del turista. Y la verdad es que esta es de todos y es gigante. Porque es distinta a las demás. La podés comparar con la Fiesta de la Vendimia o con la Fiesta de la Manzana, que son muy importantes. Pero esta tiene, además, un carácter promocional”, sostuvo.

Mucho por delante

Y el invierno no termina con agosto, ni con la fiesta. Septiembre aparece como otra oportunidad para esquiar, con más horas de luz, temperaturas menos rigurosas y menor cantidad de visitantes.

“Bariloche en septiembre es espectacular para venir a esquiar. Los días son más largos, hay más horas de luz, hay menos frío y hay menos gente. Es más fácil moverse dentro de la ciudad, en las rutas, en las pistas y en todos lados. Queda mucha temporada por delante. Recién estamos en la mitad”, aseguró.

La ciudad, además, no depende de una sola estación. “Bariloche tiene doble temporada. Y voy a redoblar la apuesta, porque además de invierno y verano tenemos dos que son espectaculares: el otoño y la primavera”, dijo.

Con nieve, conectividad, una agenda fuerte y una temporada que todavía tiene recorrido, Bariloche busca seguir creciendo sin perder de vista lo que la convirtió en uno de los grandes destinos turísticos del país. “Es un destino privilegiado, sin duda. Por eso, está bien que se pretenda más. Pero, a ver, por favor, hay que ser objetivo, equitativo y agradecer siempre el destino que tenemos”.

Un dato para tener en cuenta:

Con el aumento de la demanda también crecen las posibilidades de caer en ofertas falsas. Desde Turismo Bariloche recomiendan verificar alojamientos, excursiones y servicios. En www.turismobariloche.ar.



Mirá qué hacer en Bariloche en el mapa de Viajes y Turismo

El Mapa Interactivo de Viajes y Turismo, es una plataforma pensada para que cada lector lleve la Patagonia en el bolsillo. Cada punto del mapa abre una experiencia diferente. Un clic alcanza para descubrir qué hacer en cada destino, conocer atractivos, actividades, recorridos y propuestas para disfrutar la región durante todo el año.

FIESTA DE LA NIEVE

CRONOGRAMA

JUEVES 13

12:00 hs Food Truck calle Independencia

15:00 hs Artistas locales en Centro Civico

15:00 hs. Concurso de Tortas – Puerto San Carlos

19:00 hs Bajada de Antorchas, Show de Luces + DJ en Cerro Catedral

20:45 hs Cierre Sele Vera y Los Pampa en el Centro Civico

VIERNES 14

17 a 19 hs. Colectividades en calle Mitre

17:30 hs. Topa en Centro Civico

19:00 hs. Nahuel Pennisi en Centro Civico

20:14 hs. Desfile de Candidatas a Reina Nacional de la Nieve

21:00. hs Cierre musical con Jorge Roja en Centro Civico

SABADO 15

9 a 14 hs Tejeton en Puerto San Carlos

12 a 19 hs. Colectividades en calle Mitre

16:00 hs Carrera de Mozos. En Elflein, Rolando y Mitre

18:00 hs Desfile Náutico. Frente al Centro Cívico

16 a 21 hs Concurso del Pullover en Puerto San Carlos

19:00 hs Angela Leiva en Centro Civico

20:00 hs Desfile Reinas Invitadas en Centro Civico

21:00 hs. Luck Ra en Centro Civico

22:30 hs Show de Drones

DOMINGO 16

12:00. hs. Concurso de Hacheros en la Costanera

12 a 19 Colectividades en calle Mitre.

19:00 hs Turf en el Centro Civico

20 hs Elección Reina de la Nieve

21:00 hs. Auténticos Decadentes en el Centro Civico

22:30. hs. Cierre final con Show de Drones