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Cadenas obligatorias y nieve: cómo están las rutas cordilleranas de Neuquén, Río Negro y los pasos a Chile hoy, 13 de agosto

Vialidad Nacional emitió un nuevo reporte sobre el estado de las rutas y pasos fronterizos en Neuquén y Río Negro, una información clave para quienes planeen viajar a Chile o recorrer la cordillera este jueves 13 de agosto.

Redacción

Por Redacción

Foto: Vialidad Nacional

Foto: Vialidad Nacional

Las rutas y los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro se encuentran mayormente transitables este jueves, tras iniciar el día con normalidad y sin mayores complicaciones.

Sin embargo, Vialidad Nacional solicitó extremar los cuidados al circular por el sector cordillerano debido a las bajas temperaturas y a la presencia de hielo o nieve sobre la calzada.

El estado de rutas cordilleranas hoy, 13 de agosto

Según el último reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática. Por este motivo, Vialidad solicitó evitar transitar salvo en casos de extrema necesidad.

A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región:

RutaTramo / ZonaJurisdicciónEstado de TransitabilidadObservaciones y Exigencias
Ruta Nacional 40Siete Lagos (RN 231 – RP 63 / San Martín de los Andes)NacionalTransitable con extrema precauciónHielo y nieve acumulada en calzada. Uso obligatorio de cadenas. Prohibida la circulación nocturna.
Ruta Nacional 40Bariloche – Villa Mascardi – El BolsónNacionalTransitable con extrema precauciónCalzada húmeda por sectores y heladas. Riego con solución salina y tránsito moderado/alto. Uso obligatorio de cadenas físicas.
Ruta Nacional 40Rinconada – Zapala / Catan LilNacionalTransitable para livianos / Restricción a pesadosPresencia de hielo, barro y acumulación de nieve. Uso obligatorio de cadenas. Evitar circular de noche.
Ruta Nacional 237Piedra del Águila – Confluencia – Empalme RN 40NacionalTransitable con precauciónHielo en calzada por sectores y posible caída de piedras. Uso obligatorio de cadenas (especialmente entre Chacabuco y Confluencia Traful). Restricción nocturna.
Ruta Nacional 23Los Menucos – Jacobacci – Comallo – Pilcaniyeu – Emp. RN 40NacionalTransitable con restricciónHabilitado para vehículos livianos con cadenas. Intransitable para tránsito pesado. Barro en sectores de ripio, desvíos por obras y hielo en calzada. Prohibido circular de noche.
Ruta Nacional 1S40Empalme RN 23 – Límite con Chubut / ÑorquincoNacionalTransitable con extrema precauciónRipio con baja adherencia por barro, serrucho y piedras sueltas. Exclusivo para vehículos 4×4 o de tracción simple con cadenas. Sin tránsito nocturno.
Ruta Nacional 231Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré / AduanaNacionalTransitable con extrema precauciónCalzada mojada con acumulación de nieve y aguanieve en cotas altas. Portación y uso obligatorio de cadenas.
Ruta Nacional 242Las Lajas – Paso Pino HachadoNacionalINTRANSITABLE (Corte Total)Temporal de nieve, acumulación extrema sobre la traza y viento blanco. Paso cerrado. Equipos viales en operación.
Ruta Provincial 5Añelo – Rincón de los SaucesProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónHuellones, baches profundos, barro y banquinas inestables. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 8Empalme RP 7 – Límite con Río NegroProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónTramos de ripio deteriorados, barro y formación de hielo. Portación obligatoria de cadenas y baja velocidad.
Ruta Provincial 6El Cholar – Paso Pichachén / El Bolsón – ÑorquincoProv. (Nqn / RN)Precaución / Cierre a ChileCierre estacional hacia Paso Pichachén. En tramos habilitados de ripio: barro, pozos y escarcha matinal. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 7Neuquén – Añelo / San Patricio del ChañarProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónElevado tránsito pesado. Calzada mojada, baches y formación de hielo en banquinas. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 13Primeros Pinos – LitránProvincial (Neuquén)INTRANSITABLE (Corte Total)Acumulación severa de nieve y hielo sobre la calzada.
Ruta Provincial 13Litrán – Paso IcalmaProvincial (Neuquén)Transitable con extrema precauciónTramos con nieve acumulada. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Provincial 23Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – LitránProvincial (Neuquén)Transitable con extrema precauciónRipio deteriorado por barro e hielo en la Cuesta de Rahue. Uso obligatorio de cadenas y prohibición de tránsito nocturno.
Ruta Provincial 63Confluencia (RN 237) – Paso Córdoba – San MartínProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónRipio poceado, abundante barro y congelamiento por heladas. Se recomienda circular en vehículos 4×4. Portación obligatoria de cadenas.

Estado actualizado de los pasos a Chile

Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este jueves 13 de agosto de 2026:

Paso FronterizoRuta de Acceso / ProvinciaEstadoHorario de InviernoCondiciones de Calzada y MeteorologíaRequisito / Indicación
Pino HachadoRN 242 (Las Lajas, Neuquén)🟡 HABILITADO con precaución09:00 a 18:00 hsAcumulación de hielo y nieve en sectores de alta montaña, viento y baja adherencia. Trabajos continuos de despeje vial.Portación obligatoria de cadenas. Transitar a velocidad reducida.
Cardenal SamoréRN 231 (Villa La Angostura, Neuquén)🟡 HABILITADO con precaución08:00 a 19:00 hsCalzada despejada con posible formación de hielo en zonas sombrías y baja adherencia matinal.Portación obligatoria de cadenas físicas. Prohibido el tránsito nocturno.
Mamuil MalalRP 60 (Junín de los Andes, Neuquén)🟡 HABILITADO con precaución08:00 a 18:00 hsTramo de ripio con barro, sectores poceados y placas de hielo matinal por temperaturas bajo cero.Portación obligatoria de cadenas. Desaconsejado circular sin luz solar.
IcalmaRP 13 (Villa Pehuenia, Neuquén)INHABILITADOEgreso: 08:00 a 17:00 hs
Ingreso: 08:00 a 18:00 hs		Acumulación de nieve e hielo sobre la traza en la zona de alta montaña / Batea Mahuida.No transitar hasta la reapertura por equipos viales.
Hua HumRP 48 (San Martín de los Andes, Neuquén)🟡 HABILITADO con precaución08:00 a 20:00 hsRuta de ripio poceada, con barro y escarcha congelada. Conexión mediante barcaza en Lago Pirihueico.Portación obligatoria de cadenas. Reserva previa confirmada en barcaza.
PichachénRP 6 (El Cholar, Neuquén)INHABILITADOCerradoCierre estacional por veda invernal debido a acumulación extrema de nieve en la cordillera.Inhabilitado durante la temporada de invierno.
Pérez RosalesPasaje Lacustre (Puerto Blest / Bariloche, Río Negro)🟡 HABILITADO con precaución08:00 a 18:00 hsOperativa sujeta a condiciones de navegabilidad lacustre por heladas e intensidad del viento.Exclusivo para excursiones turísticas lacustres programadas.

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Neuquén

Paso Cardenal Samoré

Pino Hachado

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Rutas

Las rutas y los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro se encuentran mayormente transitables este jueves, tras iniciar el día con normalidad y sin mayores complicaciones.

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