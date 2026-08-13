Cadenas obligatorias y nieve: cómo están las rutas cordilleranas de Neuquén, Río Negro y los pasos a Chile hoy, 13 de agosto
Vialidad Nacional emitió un nuevo reporte sobre el estado de las rutas y pasos fronterizos en Neuquén y Río Negro, una información clave para quienes planeen viajar a Chile o recorrer la cordillera este jueves 13 de agosto.
Las rutas y los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro se encuentran mayormente transitables este jueves, tras iniciar el día con normalidad y sin mayores complicaciones.
Sin embargo, Vialidad Nacional solicitó extremar los cuidados al circular por el sector cordillerano debido a las bajas temperaturas y a la presencia de hielo o nieve sobre la calzada.
El estado de rutas cordilleranas hoy, 13 de agosto
Según el último reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática. Por este motivo, Vialidad solicitó evitar transitar salvo en casos de extrema necesidad.
A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región:
|Ruta
|Tramo / Zona
|Jurisdicción
|Estado de Transitabilidad
|Observaciones y Exigencias
|Ruta Nacional 40
|Siete Lagos (RN 231 – RP 63 / San Martín de los Andes)
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Hielo y nieve acumulada en calzada. Uso obligatorio de cadenas. Prohibida la circulación nocturna.
|Ruta Nacional 40
|Bariloche – Villa Mascardi – El Bolsón
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Calzada húmeda por sectores y heladas. Riego con solución salina y tránsito moderado/alto. Uso obligatorio de cadenas físicas.
|Ruta Nacional 40
|Rinconada – Zapala / Catan Lil
|Nacional
|Transitable para livianos / Restricción a pesados
|Presencia de hielo, barro y acumulación de nieve. Uso obligatorio de cadenas. Evitar circular de noche.
|Ruta Nacional 237
|Piedra del Águila – Confluencia – Empalme RN 40
|Nacional
|Transitable con precaución
|Hielo en calzada por sectores y posible caída de piedras. Uso obligatorio de cadenas (especialmente entre Chacabuco y Confluencia Traful). Restricción nocturna.
|Ruta Nacional 23
|Los Menucos – Jacobacci – Comallo – Pilcaniyeu – Emp. RN 40
|Nacional
|Transitable con restricción
|Habilitado para vehículos livianos con cadenas. Intransitable para tránsito pesado. Barro en sectores de ripio, desvíos por obras y hielo en calzada. Prohibido circular de noche.
|Ruta Nacional 1S40
|Empalme RN 23 – Límite con Chubut / Ñorquinco
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Ripio con baja adherencia por barro, serrucho y piedras sueltas. Exclusivo para vehículos 4×4 o de tracción simple con cadenas. Sin tránsito nocturno.
|Ruta Nacional 231
|Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré / Aduana
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Calzada mojada con acumulación de nieve y aguanieve en cotas altas. Portación y uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Nacional 242
|Las Lajas – Paso Pino Hachado
|Nacional
|INTRANSITABLE (Corte Total)
|Temporal de nieve, acumulación extrema sobre la traza y viento blanco. Paso cerrado. Equipos viales en operación.
|Ruta Provincial 5
|Añelo – Rincón de los Sauces
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Huellones, baches profundos, barro y banquinas inestables. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 8
|Empalme RP 7 – Límite con Río Negro
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Tramos de ripio deteriorados, barro y formación de hielo. Portación obligatoria de cadenas y baja velocidad.
|Ruta Provincial 6
|El Cholar – Paso Pichachén / El Bolsón – Ñorquinco
|Prov. (Nqn / RN)
|Precaución / Cierre a Chile
|Cierre estacional hacia Paso Pichachén. En tramos habilitados de ripio: barro, pozos y escarcha matinal. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 7
|Neuquén – Añelo / San Patricio del Chañar
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Elevado tránsito pesado. Calzada mojada, baches y formación de hielo en banquinas. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 13
|Primeros Pinos – Litrán
|Provincial (Neuquén)
|INTRANSITABLE (Corte Total)
|Acumulación severa de nieve y hielo sobre la calzada.
|Ruta Provincial 13
|Litrán – Paso Icalma
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con extrema precaución
|Tramos con nieve acumulada. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Provincial 23
|Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – Litrán
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con extrema precaución
|Ripio deteriorado por barro e hielo en la Cuesta de Rahue. Uso obligatorio de cadenas y prohibición de tránsito nocturno.
|Ruta Provincial 63
|Confluencia (RN 237) – Paso Córdoba – San Martín
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Ripio poceado, abundante barro y congelamiento por heladas. Se recomienda circular en vehículos 4×4. Portación obligatoria de cadenas.
Estado actualizado de los pasos a Chile
Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este jueves 13 de agosto de 2026:
|Paso Fronterizo
|Ruta de Acceso / Provincia
|Estado
|Horario de Invierno
|Condiciones de Calzada y Meteorología
|Requisito / Indicación
|Pino Hachado
|RN 242 (Las Lajas, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|09:00 a 18:00 hs
|Acumulación de hielo y nieve en sectores de alta montaña, viento y baja adherencia. Trabajos continuos de despeje vial.
|Portación obligatoria de cadenas. Transitar a velocidad reducida.
|Cardenal Samoré
|RN 231 (Villa La Angostura, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|08:00 a 19:00 hs
|Calzada despejada con posible formación de hielo en zonas sombrías y baja adherencia matinal.
|Portación obligatoria de cadenas físicas. Prohibido el tránsito nocturno.
|Mamuil Malal
|RP 60 (Junín de los Andes, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|08:00 a 18:00 hs
|Tramo de ripio con barro, sectores poceados y placas de hielo matinal por temperaturas bajo cero.
|Portación obligatoria de cadenas. Desaconsejado circular sin luz solar.
|Icalma
|RP 13 (Villa Pehuenia, Neuquén)
|⛔ INHABILITADO
|Egreso: 08:00 a 17:00 hs
Ingreso: 08:00 a 18:00 hs
|Acumulación de nieve e hielo sobre la traza en la zona de alta montaña / Batea Mahuida.
|No transitar hasta la reapertura por equipos viales.
|Hua Hum
|RP 48 (San Martín de los Andes, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|08:00 a 20:00 hs
|Ruta de ripio poceada, con barro y escarcha congelada. Conexión mediante barcaza en Lago Pirihueico.
|Portación obligatoria de cadenas. Reserva previa confirmada en barcaza.
|Pichachén
|RP 6 (El Cholar, Neuquén)
|⛔ INHABILITADO
|Cerrado
|Cierre estacional por veda invernal debido a acumulación extrema de nieve en la cordillera.
|Inhabilitado durante la temporada de invierno.
|Pérez Rosales
|Pasaje Lacustre (Puerto Blest / Bariloche, Río Negro)
|🟡 HABILITADO con precaución
|08:00 a 18:00 hs
|Operativa sujeta a condiciones de navegabilidad lacustre por heladas e intensidad del viento.
|Exclusivo para excursiones turísticas lacustres programadas.
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