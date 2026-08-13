Adolescentes de Cutral Co y Huincul ya cuentan con un consultorio orientado que los escucha: es en el hospital público

Todos los miércoles atenderá el consultorio a demanda para adolescentes en el hospital de Cutral Co y Huincul. (Foto: Andrea Vazquez)

Todos los miércoles de cada semana, desde las 13 hasta las 16 funcionará el consultorio para adolescentes de 13 a 19 años, en el hospital de Cutral Co y Plaza Huincul. La propuesta permitirá al equipo de profesionales hacer una primera escucha sobre la salud integral de esta franja de la población y brindar la orientación.

La atención se hará sin turno previo y por orden de llegada. Lo que se busca es propiciar un espacio para escuchar sobre las necesidades que tengan quienes concurran. Se trata de un programa provincial que se pone en marcha en la comarca petrolera.

A partir de este miércoles y una vez por semana, el equipo que integran las profesionales Ana Petronace (médica general); Carla Nannini, licenciada en Servicio Social; y Yoana Cabrera y Fernanda Márquez, Acompañantes Terapéuticas, estarán en el consultorio de atención integral para adolescentes en el hospital de Complejidad Media.

La población comprendida en esta edad -de 13 a 19 años- que sienta la necesidad de hacer una consulta podrá acercarse. Deberán anunciarse en la ventanilla de secretaría y les indicarán a qué número de consultorio dentro del hospital de Cutral Co y Plaza Huincul tendrán que acudir.

«Se propicia un lugar accesible, que sea sin turno y escucharlos. Saber cuáles son sus necesidades e ir orientándolos, en cuanto a su recorrido en salud», comentó la médica Petronace. Se podrá trabajar sobre todos los temas que les interesen, tanto sea de crecimiento; desarrollo sexual; reproductivo; situaciones que le estén preocupando, como de violencia, entre pares.

La profesional aclaró que si alguien espera desde hace tiempo un turno de psicología, no será posible su atención porque en ese espacio de escucha no hay terapia psicológica. «Sí podemos ayudar a brindar acceso e información, pero no somos terapeutas», aclaró.

«En general, es para la primera escucha y en alguna situaciones puntuales se pueden hacer seguimientos u orientaciones, en casos de urgencia», apuntó Cabrera. Sin embargo, para la terapia psicológica se otorgan turnos todos los viernes, a partir de las 15 en el mismo hospital.

«Lo que tiene que saber es que desde el paradigma de los derechos, está establecido que, a partir de los 13 años, pueden tomar algunas decisiones con respecto a su salud. A medida que crecen van ganando autonomía progresiva», dijo la misma profesional. Este consultorio para adolescencias

El acceso a la salud

Este programa provincial se implementó con la idea de «posibilitar el acceso a las adolescencias y juventudes a la salud porque es una población que no recurre mucho a las instituciones de Salud. Entonces, buscamos que tengan un espacio para ser escuchados y que realicemos las articulaciones correspondientes para que que puedan encargarse como personas autónomas de su salud», señaló Nannini.

A partir de la llegada de la población a la consulta, el equipo podrá dimensionar la urgencia o riesgo -si es que existe- y de acuerdo a ello se intervendrá. No es necesario que acudan solos. Lo pueden hacer con un amigo, pareja, familiar, no necesariamente con la madre o el padre. Pero sí que sea una persona de su confianza.

La idea es que las consultas sean de un promedio entre 20 minutos a media hora, por lo que se espera que se puedan recibir entre seis y siete adolescentes por miércoles. De la experiencia que ya tienen las profesionales surge que, rara vez, los adolescentes acuden a la consulta médica.

Sí lo hacen cuando deben presentar el certificado médico para ser presentado ante un organismo nacional que así lo exige y que, en general, están obligados por sus tutores para completarlo y poder acceder al beneficio tramitado.

«En ese espacio, aprovechamos para preguntarles si quieren quedarse solos para hacer alguna pregunta, o de la información sobre métodos anticonceptivos que existen en los centros de salud. Pero, en general, no aceptan porque no fue el motivo que los llevó al consultorio», concluyó Petronace.

Finalmente, Cabrera comentó que dentro del programa provincial de Salud Integral, funciona en Cutral Co y Plaza Huincul la consejería para adolescentes. Desde hace seis años, recorren las escuelas secundarias de las dos ciudades. Y ahora también está en marcha otra propuesta que es formar a promotores de salud adolescentes.