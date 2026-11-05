Cristiano Ronaldo se retiró de la selección de Portugal tras 23 años: los récords que deja

Cristiano Ronaldo anunció este jueves 5 de noviembre su retiro de la selección de Portugal, después de 23 años, 234 partidos y 146 goles. Lo hizo con un video en sus redes sociales, en el que lee una carta dirigida a los portugueses.

“Llegó el día de devolver la camiseta número 7 de la selección de todos nosotros”, arranca el mensaje del delantero, que hoy juega en el Al Nassr de Arabia Saudita. En el texto agradece a compañeros, cuerpos técnicos y a su familia, y cierra con una idea: su mayor victoria fue haber merecido representar a su país.

Por qué se retira Cristiano Ronaldo: el choque con Jorge Jesus

La decisión llega poco más de un mes después de su conflicto con el entrenador Jorge Jesus. El 30 de septiembre, Cristiano abandonó la concentración en Copenhague, en la víspera del partido contra Dinamarca por la Nations League, porque el técnico no lo había hecho jugar ante Noruega y tampoco lo iba a poner como titular.

Portugal estará sempre em mim https://t.co/dnFj51rxmh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026

La Federación Portuguesa de Fútbol lo sancionó el 19 de octubre con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros. Días antes, en un comunicado, el delantero había descartado el retiro y prometido partidos de despedida. Según la agencia Reuters, ahora devolverá la camiseta 7 después de la fecha FIFA de noviembre, cuando Portugal enfrente a Dinamarca y a Gales.

Los récords de Cristiano Ronaldo con Portugal: 146 goles y tres títulos

Cristiano debutó el 20 de agosto de 2003, con 18 años, ante Kazajistán. Se va como el máximo goleador y el jugador con más partidos del fútbol masculino de selecciones. Jugó seis Mundiales, récord que comparte con Messi, y es el único futbolista que convirtió en seis ediciones distintas. También es el goleador histórico de la Eurocopa, con 14 tantos.

Con él, Portugal ganó sus primeros títulos grandes. El primero fue la Eurocopa 2016, conseguida ante Francia en el Stade de France con gol de Eder en el alargue, en una final en la que Cristiano salió lesionado. Después llegaron las Nations League de 2019 y 2025; la segunda la levantó con 40 años, como destacó el diario español MARCA.