Nico Paz brilló en la goleada del Como y le dedicó su gol a Jesús de Miguel

El Como goleó 8-1 a Lens por la cuarta fecha de la Champions League, con una actuación determinante de Nico Paz, que marcó un gol y repartió dos asistencias. Sin embargo, su participación en el encuentro también dejó una imagen cargada de emoción: le dedicó su conquista a Jesús de Miguel, el futbolista español que falleció este martes a los 30 años.

El argentino convirtió el tercer tanto del conjunto italiano a los 40 minutos del primer tiempo. Recibió sobre el vértice derecho del área, se perfiló y sacó un potente remate que se metió en el techo del arco, imposible para el arquero rival. Pero el festejo tuvo un significado especial: Paz fue a buscar una camiseta con una fotografía de De Miguel y la mostró en homenaje al delantero.

¡¡GOLAZO Y FESTEJO ESPECIAL!! Nico Paz no perdonó al arquero de Lens para plasmar el 3-0 de Como y le dedicó el gol a Jesús de Miguel Alameda, jugador que falleció en las últimas horas en Tenerife, club donde jugó su papá. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus November 4, 2026

La dedicatoria estuvo dirigida al jugador del CD Tenerife, equipo de la Segunda División española, que murió este martes luego de sufrir un fuerte golpe durante el partido del lunes frente al FC Andorra. El futbolista había chocado con el arquero rival, Jesús Owono, en los últimos minutos del encuentro y fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permaneció internado hasta su fallecimiento.

Ya en el complemento, Paz volvió a ser protagonista con dos asistencias. Apenas a los dos minutos, recibió la pelota y filtró un gran pase entre líneas para dejar mano a mano a Lucas Da Cunha, que definió para establecer el 4-0. Diez minutos más tarde repitió la fórmula, esta vez para habilitar a Anastasios Douvikas, quien anotó el sexto tanto del Como.

¡QUÉ PARTIDAZO ESTÁ JUGANDO NICO PAZ! Gran pase del argentino para que Douvikas convierta su Hat-Trick y el 6-0 de Como ante Lens. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/VnISuov34Q — SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2026

Después de esa segunda asistencia, el argentino fue reemplazado, con una actuación sobresaliente en una goleada histórica para el equipo italiano. Su gol y sus dos pases decisivos fueron parte de una noche en la que volvió a demostrar su talento, aunque el recuerdo de Jesús de Miguel le dio a su festejo un significado mucho más profundo.