Manchester City venció al Leipzig de Demichelis con gol de Enzo Fernández en Champions League

Enzo Fernández festeja con sus compañeros el primer tanto en Champions League con el City. (Foto AP)

El Manchester City venció este miércoles por 3-2 Leipzig en el Red Bull Arena de Alemania en el marco de la cuarta fecha de la Champions League. El volante argentino Enzo Fernández anotó un tanto en el triunfo del City ante el equipo dirigido por Martín Demichelis.

Castello Lukeba, en propia puerta, Enzo Fernández y Erling Haaland marcaron los goles del City, mientras que Ridle Baku y Antonio Nusa igualaron transitoriamente para los dueños de casa.

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El Leipzig de Martín Demichelis perdió su invicto como local en la temporada, registrando su primera derrota tras cinco victorias en fila. Durante esa racha, el equipo alemán no había recibido goles en contra.

Cuando transcurrían jugados 13 minutos de la etapa complementaria, el volante surgido de las divisiones inferiores de River y con pasado también en Defensa y Justicia y Benfica se proyectó y apareció en el área para impactar con un certero cabezazo.

Fiel a su estilo, el oriundo de San Martín, provincia de Buenos Aires, pisó el área por sorpresa y no pudo ser contenido por los defensores de Leipzig, que quedaron atónitos ante el extraordinario gesto técnico de la figura que disfruta la Selección Argentina.