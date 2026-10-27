Cuando Diego Maradona le «enseñó» a definir a Harry Kane, el ganador del Balón de Oro

En octubre de 2017, el "10" visitó el vestuario de los Spurs y le dio unos tips al delantero inglés.

El delantero inglés Harry Kane dio la nota y se quedó ayer con la premiación del Balón de Oro, convirtiéndose, según la votación llevada a cabo por la revista France Football, en el mejor jugador del mundo de la última temporada.

A pesar de no haber ganado el Mundial ni la Champions League, los premios de mayor consideración mundial, Kane, de 33 años, fue considerado el destacado del año. Su año destaca con 73 tantos, la obtención de la Bundesliga con Bayern Múnich y el tercer puesto en la Copa del Mundo con la Selección de Inglaterra.

“Wow. En primer lugar, la verdad es que no tengo palabras, gracias a France Football. Gracias a todos los que han votado por mí, tenemos jugadores increíbles, felicidades a todos los ganadores y nominados. A mis compañeros de equipo, sin ustedes no hubiera sido posible, me hicieron un mejor jugador”, expresó el inglés, ganador del premio por sobre el francés Mbappé y el español Yamal.

Existe una curiosidad relacionada con Kane que es muy recordada por los argentinos. El día en que conoció a Diego Armando Maradona, cuando todavía era jugador de Tottenham de Inglaterra, el club donde se formó y explotó profesionalmente.

Ambos protagonizaron un icónico encuentro el 22 de octubre de 2017, cuando el actual delantero de Bayern Múnich estaba por salir al campo de juego para enfrentar a Liverpool, en lo que finalmente fue goleada por 4 a 1 en el estadio de Wembley.

Maradona se apareció en el vestuario con una gloria del club inglés como Osvaldo Ardiles, y junto con el entrenador argentino Mauricio Pochettino. Ambos facilitaron el encuentro y el diálogo entre el “10” y el flamante mejor jugador del mundo.

¿ACÁ ESTUVO LA CLAVE? El día que Diego Armando Maradona le dio un consejo a Harry Kane, quien ayer se quedó con el Balón de Oro 2026. 📺 Mirá #BuenDíaESPN por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/KV6WzVBE8C October 27, 2026

Con su sello característico, Diego aprovechó la oportunidad y le dio una serie de tips para mejorar la definición en el arco rival. «Harry, fíjate. Todas allá no. Alguna acá«, le dijo el Pelusa a Kane mostrando en un arco imaginario que tenía que cambiar el palo.

Y agregó: «¿Pero sabés por qué? Porque los arqueros, el goalkepeer, están mirando televisión permanentemente. ¿Entendés? La próxima vez, entonces, le hacés así, ‘tac‘. Y va para el otro lado», completó Maradona mientras Ardiles oficiaba de traductor.

Kane se sonrío, asintió y le agradeció a Maradona. Años después, el jugador recordó: «Fue un día genial. Estábamos jugando en Wembley en ese momento. Me estaba cambiando y Mauricio (Pochettino) me llamó para ir al vestuario del técnico», comenzó contando.

Y agregó: «Yo no sabía que Maradona estaba ahí. Cuando lo vi nos saludamos y nos dimos un abrazo. En el video se ve que me dice que use los ojos para engañar al arquero a la hora de definir. Maradona es uno de los jugadores más impresionantes que ha tenido el fútbol».