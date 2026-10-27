José Gerez: «Los microtraficantes están empezando a irse de Neuquén»

En una entrevista exclusiva concedida a los estudios de Diario Río Negro, el fiscal general de Neuquén, José Ignacio Gerez, ofreció un exhaustivo balance sobre las actuaciones del Ministerio Público Fiscal (MPF) al término de 2026. Durante la conversación, el titular del órgano acusador evaluó los principales avances de la gestión judicial penal y destacó que el trabajo coordinado entre la policía, la fiscalía y la justicia está rindiendo frutos estructurales en todo el territorio provincial.

Gerez calificó como un verdadero hito la implementación y consolidación de las políticas públicas destinadas a combatir el delito a gran y pequeña escala. «El balance es muy positivo, al cual no podemos dejar de sumar la asunción de competencia en materia de microtráfico que surge de una decisión política del gobernador que yo califico como histórica, que luego se transformó en una ley. Es una política de Estado que quedó plasmada para siempre», aseveró el funcionario.

La lucha contra el microtráfico y la persecución al delito

El fiscal general enfatizó el profundo impacto negativo que genera la venta al menudeo de estupefacientes en la vida cotidiana de las comunidades y barriadas. «El microtráfico es el eslabón más dañino de la cadena del narcotráfico, porque es el que más afectación causa al tejido social; la actividad de comercializar droga se inserta en los barrios erosionándolos muchísimo, menoscaba la actividad comunitaria y la paz social», explicó, señalando además la existencia de delitos conexos como robos, violencia de género, uso de armas de fuego e ingreso de jóvenes al consumo o al crimen organizado.

Gracias a la intensificación de las investigaciones e intervenciones en el marco de la Ley provincial 3488 de desfederalización, la persecución penal en la provincia ha marcado un antes y un después para las bandas dedicadas al narcomenudeo. En ese contexto, Gerez dejó un mensaje tajante: «Los microtraficantes están empezando a irse de Neuquén, porque dicen que es una plaza que ya no nos conviene porque se está persiguiendo fuerte». A su vez, remarcó que las fuerzas de seguridad e investigación mantendrán la firmeza: «Yo lo que les digo es que esto no se va a calmar porque cada vez vamos a ir más lejos para que Neuquén tenga una sociedad más saludable y más segura».

Desde la puesta en marcha de la normativa en 2025, el MPF ha conseguido resultados estadísticos destacados, alcanzando 207 condenas con un ritmo promedio de una persona condenada cada tres días por delitos vinculados al narcotráfico. A esto se suma el secuestro de 104 armas de fuego en diversos operativos, las cuales ya se encuentran listas para su posterior destrucción. «Los problemas que se generan con el microtráfico son locales, son neuquinos, por eso digo que asumir la competencia con la desfederalización fue fundamental», concluyó Gerez.

Participación ciudadana y consolidación del modelo penal

En relación con el sistema de enjuiciamiento en la provincia, José Ignacio Gerez resaltó el rol activo que han asumido los vecinos en la administración de la justicia penal. «Hoy la provincia de Neuquén se consolidó como modelo de participación ciudadana en el país y en la región, incluyendo Brasil, Chile, Uruguay y Bolivia», sostuvo.

En esa misma línea, recordó que «Neuquén es un modelo en Juicio por Jurados, siendo la primera en el país en aplicarla pese a que estaba plasmada en la Constitución de 1853. Los legisladores neuquinos decidieron poner en marcha una forma de participación ciudadana directa».

Gerez destacó la participación ciudadana en los juicios por jurado: Foto Cecilia Maletti.

Este cambio cultural y procesal transformó el paradigma tradicional sobre la toma de decisiones dentro del ámbito tribunalicio. «Antes la justicia estaba concebida como un espacio que solo podía ser tratado por jueces y abogados, hoy el pueblo de Neuquén habla a través de su veredicto», afirmó el fiscal general. Detalló además la jerarquía de los procesos sometidos a jurados populares: «Neuquén comenzó con los casos más graves para el derecho penal. Los casos más graves que se cometen en la provincia los juzga el pueblo de la provincia de Neuquén».

Las cifras operativas ratifican la efectividad del modelo implementado desde 2012, registrando un promedio de 8 juicios por jurados anuales, en un contexto donde gran parte de las causas se resuelven mediante acuerdos previos. «Ya van 102 juicios por jurados y se enjuiciaron a 144 personas, el 90% con veredicto de culpabilidad y 10% no culpabilidad; es un porcentaje altísimo de eficacia», precisó Gerez. Hasta la fecha, alrededor de 4.100 personas han participado directa o indirectamente en estos procesos, con 1.634 ciudadanos habiendo integrado efectivamente un jurado popular cuyos fallos cuentan con una sólida legitimidad social.

El mapa de delitos, denuncia anónima y el efecto Vaca Muerta

Respecto al despliegue geográfico del narcomenudeo, el fiscal aclaró que las pesquisas demostraron que la problemática no se encuentra acotada a zonas específicas. «Uno pensaba que el microtráfico podía concentrarse en un sector de la ciudad, pero en realidad está en todo el territorio», advirtió. Ilustró esta realidad citando intervenciones de gran escala: «En San Martín de los Andes secuestramos 10 kilos de droga con armas de fuego; en Chos Malal, a cuatro cuadras de la plaza principal, se secuestraron 34 kilos de marihuana que eran para vender más allá de una región».

Una herramienta clave en la recolección de información fue la implementación del sistema de denuncias anónimas mediante código QR, adoptado por 50 de los 57 municipios de la provincia. «El código QR ha sido un gran acierto, porque es sencillo y efectivo. La víctima del microtráfico no denuncia, a diferencia de otros delitos. Los que denuncian son sujetos pasivos de la actividad nefasta, que son los vecinos (…) pero los vecinos no denunciaban por miedo», graficó Gerez. Esta herramienta registra más de 3.400 denuncias anónimas acumuladas (un promedio de 200 por mes) que son derivadas al Centro de Análisis Criminal del MPF para rastrear movimientos en billeteras virtuales e investigar orígenes patrimoniales.

La articulación con los gobiernos locales también se extiende a acciones físicas concretas, tales como la habilitación de cementerios municipales para la quema controlada de estupefacientes y la demolición o recuperación de «casas de droga». Estas propiedades, tras quedar inactivas para el delito, son readjudicadas al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) para ser asignadas a familias que lo necesiten, o señalizadas comunitariamente para certificar el fin del punto de venta.

José Gerez estuvo en el estudio On Deman de la agencia Neuquén de Diario Río Negro. Foto: Cecilia Maletti.

Finalmente, al referirse al crecimiento demográfico y la dinámica socioeconómica en Vaca Muerta, Gerez desmitificó ciertos prejuicios vinculados al consumo en las zonas de desarrollo hidrocarburífero. «Hoy en 2026 está dentro de los primeros 10 delitos en Vaca Muerta; eso no es consecuencia de un mayor consumo, sino de las investigaciones que ahora se realizan», aclaró. Destacó asimismo los rigurosos controles de las empresas petroleras para garantizar la operatividad de los yacimientos, concluyendo que gracias a este esquema de trabajo conjunto, en diversas localidades de Vaca Muerta la tasa general de delitos ha descendido de manera notable.

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