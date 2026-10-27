Pago a estatales de Neuquén: cuándo serán los próximos aumentos en lo que resta de 2026 y lo acordado para 2027

Neuquén comunicó que abonará este jueves 29 de octubre los haberes correspondientes al mes en curso a la totalidad de los trabajadores estatales. El Gobierno provincial señaló que vendrá con aumentos.

Cuándo serán los próximos incrementos según lo acordado con los gremios.

Pago a estatales de Neuquén: salarios de octubre con aumentos

Desde el Ejecutivo señalaron que los salarios de octubre incluirán un incremento del 6,36% de acuerdo con lo establecido en el último acuerdo salarial con los gremios estatales. Explicó que es una cifra calculada en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC),

En el acuerdo entre el Gobierno y el gremio ATE de fines de julio se ratificó el esquema de actualización trimestral por IPC para acompañar los índices inflacionarios. Además, se acordó un aumento al Básico del 4% a partir de noviembre de 2026 y un 3% adicional desde enero de 2027. También se estableció un segundo desembolso de $480.000 de un bono en la segunda quincena de enero de 2027 (totalizando $890.000 por trabajador).

Fecha de pago en octubre para los estatales de Neuquén

Desde el ejecutivo precisaron que este jueves 29 de octubre se depositarán los haberes.

«El pago se realizará en una única jornada y alcanzará tanto a los agentes en actividad de la administración pública provincial y organismos descentralizados, como a los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). Los importes serán depositados en las cuentas que los trabajadores poseen en el Banco Provincia del Neuquén (BPN)», indicó el Gobierno provincial.