Elina Costantini sorprendió en PH: aseguró que habla con extraterrestres, recibe mensajes de Jesús y hasta su perro puede verlos

Elina Costantini protagonizó uno de los momentos más inesperados de PH: Podemos Hablar. La esposa del empresario Eduardo Costantini sorprendió a Andy Kusnetzoff y al resto de los invitados al asegurar que tiene experiencias paranormales desde su infancia y que puede comunicarse con figuras religiosas, personas fallecidas y hasta extraterrestres.

La empresaria y exmodelo estuvo invitada al programa de Telefe el sábado 24 de octubre, donde compartió una serie de relatos que rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales. Entre ellos, habló de mensajes que asegura recibir de Jesús, la Virgen y el Diablo, además de un supuesto encuentro con un ser de otro planeta.

Según reconstruyó Infobae, Costantini explicó que estas experiencias forman parte de su vida desde que era muy pequeña y que, para ella, no representan algo extraordinario.

Elina Costantini aseguró que recibe mensajes de Jesús, la Virgen y el Diablo

Durante la conversación, Elina explicó que desde los cinco años experimenta lo que describió como una conexión especial con diferentes presencias.

“Desde mis cinco años me bajan informaciones”, aseguró frente a la sorpresa de los presentes.

Según su relato, esas experiencias no ocurren necesariamente mientras duerme, sino que pueden manifestarse durante actividades cotidianas.

La esposa de Eduardo Costantini afirmó que mantiene una conexión con sus antepasados y con personas fallecidas, aunque aseguró que también recibe mensajes de figuras religiosas.

Incluso sostuvo que Jesús se le habría aparecido en forma de sombras y que el Diablo también forma parte de esas experiencias que considera naturales.

Elina explicó que durante un tiempo dejó de percibir esas supuestas comunicaciones, particularmente después de su mudanza a Uruguay en 2020. Sin embargo, aseguró que recuperó esa capacidad hace aproximadamente un año y medio.

El supuesto extraterrestre de 1.280 años que habría conocido Elina Costantini

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando Karina Mazzocco le preguntó cómo eran los extraterrestres con los que decía comunicarse.

Lejos de esquivar la pregunta, Elina contó que uno de esos seres se le habría presentado personalmente.

Según explicó, el supuesto extraterrestre le dijo que tenía 1.280 años, aunque, de acuerdo con su relato, esa edad equivalía a la juventud para los habitantes de su planeta.

También aseguró que provenía de un lugar llamado Upmal, cuya existencia dijo haber investigado posteriormente.

El relato generó sorpresa entre los invitados y rápidamente se convirtió en uno de los fragmentos más comentados del programa.

Cabe aclarar que no existen registros astronómicos verificables que confirmen la existencia de un planeta llamado Upmal. Se trata de una experiencia personal relatada por Costantini.

Elina Costantini dijo que su perro también puede ver extraterrestres

Pero las declaraciones no terminaron allí.

Durante la entrevista, Coco Sily quiso saber si el perro de Elina también recibía ese tipo de mensajes.

La empresaria respondió que su mascota no se comunica con esas presencias, aunque sostuvo que sí puede percibirlas.

“Mi perro ve los extraterrestres”, aseguró.

Según explicó, cuando esos supuestos seres aparecen, los perros pueden advertir su presencia y reaccionar con ladridos.

La afirmación provocó nuevas preguntas entre los invitados, mientras Costantini insistía en que para ella se trataba de situaciones habituales.

Los mensajes de sus antepasados y una misión vinculada con las mujeres

Elina también contó que algunas de sus primeras experiencias estuvieron relacionadas con la historia de las mujeres de su familia.

Según explicó, cuando tenía alrededor de ocho años comenzó a recibir mensajes que interpretaba como advertencias de sus antepasados sobre las dificultades que habían atravesado distintas generaciones.

La empresaria aseguró que anotaba esa información y que posteriormente conversaba con su abuela para conocer más detalles sobre su historia familiar.

En ese contexto, contó que uno de los mensajes que recibió en 2018 estaba relacionado con ayudar a otras mujeres.

Para Costantini, esas experiencias tienen un significado personal y espiritual que la acompaña desde la infancia.

La repercusión de Elina Costantini en PH y las reacciones en televisión

Las declaraciones de Elina no pasaron inadvertidas.

Su participación en PH: Podemos Hablar se convirtió en tema de conversación en programas de espectáculos y redes sociales, donde circularon fragmentos de sus relatos sobre extraterrestres y experiencias espirituales.

En Puro Show, el ciclo de El Trece, también repasaron sus afirmaciones y las reacciones que generaron.

Mientras algunos usuarios expresaron sorpresa y escepticismo, otros defendieron su derecho a compartir sus creencias y experiencias personales.

Lo cierto es que Elina Costantini consiguió que su paso por el programa de Andy Kusnetzoff se transformara en uno de los momentos televisivos más comentados del fin de semana, especialmente por sus relatos sobre un supuesto extraterrestre de 1.280 años y las presencias que asegura percibir desde pequeña.