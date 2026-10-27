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Juegos de la Araucanía 2026: Río Negro y Neuquén debutaron con medallas en natación, judo y atletismo

La tradicional competencia binacional comenzó este lunes en Chile con varios festejos para ambas delegaciones. Conocé acá todas las medallas de la primera jornada de actividad.

Redacción

Por Redacción

La 33° edición de los Juegos de la Araucanía, que se disputa en la Región de Los Ríos, en Chile, comenzó este lunes y se extenderá hasta el próximo viernes. Tendrá la participación de más de 2500 deportistas de 13 delegaciones: Río Negro, Neuquén, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego (Argentina), Los Ríos, Magallanes, Los Lagos, Bío Bío, Ñuble, Araucanía y Aysén.

En la primera jornada, la delegación rionegrina sumó un total de ocho medallas: tres doradas, una plateada y cuatro bronces. El gran protagonista del lunes fue Federico Bottos, que ganó en tres pruebas de natación: 400 metros combinados, 200 metros espalda y 100 metros libres. Además, Matías Sariego logró el bronce en los 100 metros libres.

En atletismo también hubo festejos. La posta masculina y femenina se quedaron con el tercer puesto 4×100 metros combinados. En judo hubo preseas para Ian Figueroa en -66 kilos y de Julián Villca en -73 kilos, ambas bronces. Por último, Aarón Figueroa fue 2° en lanzamiento de bala masculino.

El básquet comenzó con victorias contundentes ante Ñuble en ambas ramas. El femenino debutó con triunfo por 87-28 y jugará este martes la 2° fecha ante Santa Cruz. El masculino goleó por 120-38 y se medirá desde las 13:00 a La Pampa.

En futbol hubo estrenos positivos con goleadas, en este caso ante Aysén. El equipo masculino se impuso por 4-0 y el femenino ganó por 7-0. Ambos conjuntos volverán a la cancha hoy para enfrentar a Tierra del Fuego.

El festejo del equipo femenino de futbol de Río Negro.

Neuquén comenzó la Araucanía con siete medallas

Neuquén arrancó los Juegos de la Araucanía con siete preseas: una dorada, dos plateadas y cuatro bronces. El judoca Enzo Suarez se subió a lo mas alto del podio en la categoría -66 kilos. Por otro lado, Thiago Espinoza logró plata en -60 kilos y Thiago Lucero se quedó con el bronce en -81 kilos.

En natación también hubo alegrías neuquinas. Violeta Di Renzo se despachó con tres medallas: plateada en 50 metros mariposa y bronces en 200 metros de espalda y 400 metros combinados. Además, Melina García fue 3° en 50 metros mariposa.

En futbol, hubo triunfos sólidos. Las chicas vencieron 5-0 a Bío Bío y la rama masculina derrotó 2-0 a Los Ríos. En básquet el inicio tuvo una buena y una mala. El femenino le ganó a Magallanes por 58-39 y los chicos cayeron ante Los Lagos con un ajustado 77-71.

Los varones debutaron con un triunfo ante el local en futbol.


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La 33° edición de los Juegos de la Araucanía, que se disputa en la Región de Los Ríos, en Chile, comenzó este lunes y se extenderá hasta el próximo viernes. Tendrá la participación de más de 2500 deportistas de 13 delegaciones: Río Negro, Neuquén, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego (Argentina), Los Ríos, Magallanes, Los Lagos, Bío Bío, Ñuble, Araucanía y Aysén.

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