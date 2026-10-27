Juegos de la Araucanía 2026: Río Negro y Neuquén debutaron con medallas en natación, judo y atletismo

La 33° edición de los Juegos de la Araucanía, que se disputa en la Región de Los Ríos, en Chile, comenzó este lunes y se extenderá hasta el próximo viernes. Tendrá la participación de más de 2500 deportistas de 13 delegaciones: Río Negro, Neuquén, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego (Argentina), Los Ríos, Magallanes, Los Lagos, Bío Bío, Ñuble, Araucanía y Aysén.

En la primera jornada, la delegación rionegrina sumó un total de ocho medallas: tres doradas, una plateada y cuatro bronces. El gran protagonista del lunes fue Federico Bottos, que ganó en tres pruebas de natación: 400 metros combinados, 200 metros espalda y 100 metros libres. Además, Matías Sariego logró el bronce en los 100 metros libres.

En atletismo también hubo festejos. La posta masculina y femenina se quedaron con el tercer puesto 4×100 metros combinados. En judo hubo preseas para Ian Figueroa en -66 kilos y de Julián Villca en -73 kilos, ambas bronces. Por último, Aarón Figueroa fue 2° en lanzamiento de bala masculino.

El básquet comenzó con victorias contundentes ante Ñuble en ambas ramas. El femenino debutó con triunfo por 87-28 y jugará este martes la 2° fecha ante Santa Cruz. El masculino goleó por 120-38 y se medirá desde las 13:00 a La Pampa.

En futbol hubo estrenos positivos con goleadas, en este caso ante Aysén. El equipo masculino se impuso por 4-0 y el femenino ganó por 7-0. Ambos conjuntos volverán a la cancha hoy para enfrentar a Tierra del Fuego.

El festejo del equipo femenino de futbol de Río Negro.

Neuquén comenzó la Araucanía con siete medallas

Neuquén arrancó los Juegos de la Araucanía con siete preseas: una dorada, dos plateadas y cuatro bronces. El judoca Enzo Suarez se subió a lo mas alto del podio en la categoría -66 kilos. Por otro lado, Thiago Espinoza logró plata en -60 kilos y Thiago Lucero se quedó con el bronce en -81 kilos.

En natación también hubo alegrías neuquinas. Violeta Di Renzo se despachó con tres medallas: plateada en 50 metros mariposa y bronces en 200 metros de espalda y 400 metros combinados. Además, Melina García fue 3° en 50 metros mariposa.

En futbol, hubo triunfos sólidos. Las chicas vencieron 5-0 a Bío Bío y la rama masculina derrotó 2-0 a Los Ríos. En básquet el inicio tuvo una buena y una mala. El femenino le ganó a Magallanes por 58-39 y los chicos cayeron ante Los Lagos con un ajustado 77-71.