La Legislatura de Río Negro definió dictámenes para la próxima sesión: los temas centrales

El plenario de comisiones avanzó con el análisis de distintos proyectos que podrían llegar al recinto en la próxima sesión de la Legislatura de Río Negro. Foto: gentileza.

La Legislatura de Río Negro avanzó este martes con el tratamiento de distintos proyectos que formarán parte de la agenda parlamentaria de los próximos días. En el plenario de comisiones se aprobaron dictámenes vinculados con la seguridad, el funcionamiento de la Justicia, la protección ambiental y la actualización de normas provinciales, de cara a la sesión prevista para este jueves.

Entre las iniciativas que avanzaron se encuentran una modificación al régimen de monitoreo electrónico para personas sometidas a medidas judiciales, la incorporación de defensores coordinadores al Ministerio Público de la Defensa y la creación de un registro de personas condenadas por maltrato animal. También se debatió el proyecto para establecer un corredor de conservación marina en el golfo San Matías.

Río Negro: buscan establecer restricciones horarias para las tobilleras electrónicas

Uno de los proyectos que obtuvo dictamen por mayoría fue el presentado por los legisladores Lucas Pica y Facundo López, que propone modificar la Ley S 3008 del Sistema Penitenciario Provincial.

La iniciativa plantea establecer una restricción de circulación entre las 20 y las 8 para personas bajo monitoreo electrónico. El régimen alcanzaría a condenados con arresto domiciliario, imputados con prisión preventiva domiciliaria y personas imputadas que permanezcan en libertad, pero estén sujetas a monitoreo como medida cautelar.

Durante la exposición, Pica explicó que el objetivo es mejorar los controles y permitir que el sistema genere alertas ante movimientos fuera del horario establecido. También señaló que la incorporación del tercer supuesto apunta especialmente a situaciones de violencia de género en las que se dispone el uso de dispositivos electrónicos junto con prohibiciones de acercamiento.

El debate incluyó cuestionamientos sobre las excepciones que podrían autorizar los jueces para permitir salidas durante esa franja horaria. Los legisladores acordaron continuar trabajando sobre la redacción de la propuesta antes de las siguientes instancias parlamentarias.

Defensores coordinadores: proponen incorporar ocho cargos

Otro de los proyectos analizados busca incorporar ocho defensores coordinadores al Ministerio Público de la Defensa de Río Negro, con dos cargos por cada circunscripción judicial y sedes en Viedma, General Roca, Cipolletti y Bariloche.

El procurador general, Jorge Crespo, respaldó la iniciativa y sostuvo que permitiría mejorar la organización de la Defensa Pública y fortalecer su funcionamiento. Durante la exposición indicó que el organismo cuenta con 157 defensores y adjuntos en toda la provincia.

La propuesta generó consultas sobre el impacto presupuestario, la distribución territorial de los cargos y la necesidad de mejorar la atención de las defensorías, especialmente en casos que involucran a personas en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa obtuvo dictamen por mayoría.

Ley Luna: un registro de condenados por maltrato animal

El plenario también trató la denominada Ley Luna, que propone crear un registro provincial de personas condenadas por maltrato y crueldad animal, bajo la responsabilidad del Ministerio Público de Río Negro.

El nombre de la iniciativa remite a dos perritas que fueron víctimas de hechos de crueldad animal en Viedma y Cipolletti. Según se explicó durante la exposición, el registro incluiría casos con condena firme y sus datos se publicarían una vez al año en el Boletín Oficial.

La propuesta busca dar mayor visibilidad a estos delitos y fortalecer la respuesta institucional frente al maltrato animal. El proyecto obtuvo dictamen por mayoría.

Corredor de conservación marina en el golfo San Matías

En materia ambiental, las comisiones analizaron el proyecto del Poder Ejecutivo para crear el Área Natural Protegida Corredor de los Cinco Grandes, en el sector noreste del golfo San Matías.

La iniciativa propone proteger un corredor biológico marino de aproximadamente 2.730 kilómetros cuadrados, vinculado con cinco grupos de especies: orcas, tiburones, delfines, ballenas y lobos marinos.

Durante la presentación, la secretaria de Ambiente, Judith Jiménez, explicó que el objetivo es compatibilizar la conservación con las actividades que se desarrollan en el Golfo, entre ellas la pesca y el turismo. El proyecto contempla una zonificación con distintas categorías de protección y mecanismos de participación para municipios, pescadores artesanales, comunidades costeras y sectores productivos.

Los legisladores consultaron sobre los controles, la cantidad de personal disponible y los plazos para elaborar el plan de manejo. Desde el área ambiental informaron que la provincia cuenta con 17 guardas ambientales y utiliza herramientas de monitoreo satelital para seguir las actividades en las áreas protegidas.

También se planteó incorporar objetivos de restauración ecológica y recuperación de ecosistemas degradados. La iniciativa obtuvo dictamen por mayoría.

Grooming: una actualización de la ley provincial

En la Comisión de Cultura, Educación y Comunicación Social obtuvo dictamen favorable por unanimidad el proyecto que propone modificar la Ley 4986, creadora del Programa Provincial de Información, Concientización y Prevención del Grooming.

La iniciativa busca adecuar la normativa a las nuevas formas de violencia en los entornos digitales y fortalecer las herramientas de prevención y capacitación. El proyecto cuenta con la firma de legisladores de distintos bloques.

Durante el debate se destacó la necesidad de actualizar la legislación frente a los cambios tecnológicos y mejorar el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes en el uso de internet.

Naldo Pérez: buscan declararlo Personalidad Destacada

También avanzó la propuesta para declarar Personalidad Destacada de Río Negro a Arnaldo «Naldo» Pérez, por su trayectoria como cantor, compositor, malambista, escritor, docente e investigador de la cultura popular.

El proyecto, presentado por los legisladores Daniel Belloso y Maricel Cévoli, reconoce más de cinco décadas de trabajo artístico y cultural. Pérez fue campeón nacional de malambo en 1976, ganó el Festival de Cosquín en 1974 y 1975 y representó a la Argentina en distintos países de América y Europa.

El Digesto Jurídico: 162 leyes quedarán vigentes

En el cierre del plenario se presentó una nueva consolidación del Digesto Jurídico de Río Negro, que comprende 322 normas sancionadas entre diciembre de 2023 y el 31 de agosto de 2026.

Según detalló Alejandro Agra, coordinador del trabajo, 162 leyes quedarán vigentes. Otras 38 fueron derogadas expresamente, dos de manera implícita, 70 se declararon caducas por cumplimiento de su objeto o vencimiento del plazo, 39 se fusionaron y 21 correspondían a normas de alcance particular.

La consolidación obtuvo dictamen por unanimidad y apunta a mantener actualizada la legislación provincial y facilitar su consulta.

Río Negro: analizan herramientas financieras para 2027

Otro de los temas fue el proyecto del Poder Ejecutivo para ampliar las herramientas financieras de la Provincia durante 2027. La iniciativa propone elevar el límite del descubierto bancario a $180.000 millones y autorizar la emisión de Letras de Tesorería por hasta $160.000 millones.

El ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, aclaró que se trata de montos máximos y no de fondos que necesariamente se utilizarán en su totalidad. Además, informó que durante los primeros nueve meses de 2026 el costo financiero neto de los descubiertos fue de unos $2.300 millones, tras pagar $6.300 millones en intereses y obtener $4.000 millones por inversiones.

Sánchez señaló que los trámites ante organismos nacionales y el Banco Central pueden demorar entre 30 y 45 días, por lo que planteó la necesidad de contar con las autorizaciones antes de iniciar el próximo año.

Mainqué: dictamen para transferir tierras al municipio

Las comisiones dieron dictamen favorable por unanimidad al proyecto del Poder Ejecutivo que autoriza a la Provincia a donar parcelas a la Municipalidad de Mainqué.

La iniciativa busca avanzar en la regularización dominial de esos terrenos a favor de sus ocupantes.

Un proyecto para ampliar los espacios libres de humo quedó en comisión

Entre los asuntos tratados también estuvo una iniciativa para ampliar los espacios libres de humo de tabaco en determinados sectores al aire libre, como accesos a hospitales y escuelas, juegos infantiles en plazas, paradas de colectivos y áreas deportivas.

Sin embargo, las dudas sobre los mecanismos de control, la delimitación de los espacios alcanzados y la autoridad responsable llevaron a que el proyecto permaneciera en comisión.

Los dictámenes emitidos durante el plenario permitirán continuar el recorrido parlamentario de las iniciativas, aunque su tratamiento en el recinto dependerá del temario definitivo de la sesión de este jueves.