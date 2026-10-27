La sidra de Río Negro avanza hacia la Indicación Geográfica: qué exige el sello que publicó Nación

La sidra de Río Negro dio un paso clave hacia su sello de Indicación Geográfica (IG): la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación publicó este martes en el Boletín Oficial la solicitud de registro de la IG Sidra de Río Negro – Patagonia. El pedido lo presentó la Asociación Consejo de Promoción y Control Provisorio de la IG Sidras de Río Negro – Patagonia, la entidad de elaboradores que impulsa la certificación.

La publicación todavía no otorga el reconocimiento, sino que abre una instancia previa. Según el aviso oficial, durante los 30 días corridos siguientes, es decir, hasta fines de noviembre, cualquier persona humana o jurídica con interés legítimo puede presentar una oposición escrita y fundada si considera que no se cumplieron los requisitos de la norma.

Qué exige el sello de Indicación Geográfica para la sidra rionegrina

El protocolo identifica a la sidra elaborada con jugos de manzanas y peras de productores locales, sin jugo concentrado y envasada en origen. El área delimitada es todo el territorio de la provincia de Río Negro, y podrán acceder al sello todos los productores que cumplan con el protocolo de calidad.

Para el consumidor, eso significa que una botella con el sello garantizará que la bebida se hizo con fruta fresca rionegrina y se embotelló en la provincia. El Boletín Oficial fundamenta la protección en las condiciones de la región: suelos arcillosos, clima continental desértico y una marcada amplitud térmica, con días calurosos y noches frías, que favorecen la producción de manzanas y peras.

La exigencia de envasar en origen es quizás la de mayor impacto para la economía regional. Lo habitual en la zona es elaborar un caldo que después se envasa en plantas de Buenos Aires, por lo que la condición apunta a retener el agregado de valor y el empleo industrial en los valles.

Un trabajo que empezó en 2022 con productores, el INTA, el INTI y universidades

La IG de la sidra fue uno de los diez proyectos incluidos en un programa nacional de asistencia a pymes alimentarias para cumplir los requisitos técnicos y legales de las Indicaciones Geográficas, que se desarrolló entre diciembre de 2022 y junio de 2023 El proceso incluyó visitas y revisiones técnicas con la participación de gobiernos provinciales, municipios, el INTA, el INTI y universidades.

El documento que resumió aquel programa ya ponía el foco en la materia prima. Allí se destacaba que las condiciones agroclimáticas del Alto Valle le dan a la manzana una calidad organoléptica excepcional, sumada a un punto de madurez óptimo y a su uso en estado fresco.

Por qué el sello llega en un momento clave para la industria de la sidra

La novedad coincide con la previa de las fiestas de fin de año, la temporada de mayor consumo de sidra en el país. Sin embargo, la industria sidrera busca desde hace tiempo extender la demanda más allá del brindis, y el sello aparece como una herramienta más para diferenciar el producto y ganar mercado, dentro del país y en la exportación.

El trámite se rige por el artículo 19 de la Ley 25.380, modificada por la Ley 25.966, que regula las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de productos agrícolas y alimentarios. Las oposiciones se presentan ante la autoridad de aplicación y deben comunicarse al correo dorigen@magyp.gob.ar.

Leé completo el aviso del Boletín Oficial con la solicitud de Indicación Geográfica para la sidra rionegrina