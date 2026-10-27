Del VMOS a Argentina LNG: Ingesud afianza sus servicios para la industria hidrocarburífera

El crecimiento de los grandes proyectos vinculados a Vaca Muerta también abrió oportunidades para las pymes de Río Negro. Una de ellas es Ingesud SRL, una empresa de General Roca que cuenta con ocho años de trayectoria. En los últimos años, dio un salto de escala de la mano de contratos en iniciativas estratégicas de la industria energética.

Su socio fundador, Ramiro Montupil, conversó con Diario RÍO NEGRO durante la AOG Patagonia 2026 acerca de las actividades que lleva adelante la empresa. Su principal campo de actividad es la ingeniería geotécnica, vinculada con estudios del suelo, además del diseño y cálculo estructural de obras así como el desarrollo de infraestructura.

Durante su trayectoria, esta empresa roquense creció de la mano con la industria del petróleo y gas, cuyo desarrollo de Vaca Muerta impulsó los grandes proyectos que se están desarrollando en el último tiempo.

Durante su trayectoria, la empresa roquense creció de la mano con la industria del petróleo y gas. Foto: Emiliano Ortíz.

«Un desafío muy grande»

Uno de los trabajos que marcó el crecimiento reciente de la compañía fue su participación, a fines de 2025, en tareas para las instalaciones onshore del proyecto exportador Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

Este año llegó otro desafío importante, cuando YPF contactó a Ingesud para incorporar como potencial proveedora y posteriormente la invitó a participar de una licitación vinculada con Argentina LNG.

«Sabemos que estuvimos compitiendo con cuatro o cinco empresas más de gran escala, porque este era un trabajo realmente muy grande, con mucha demanda operativa y logística y muchos recursos, tanto humanos como equipos», señaló Montupil.

La compañía comenzó los trabajos en abril y desarrolló la etapa intensiva entre mayo y junio, con tareas de campo durante dos meses. Durante la ejecución llegó a contar con entre 30 y 50 personas trabajando en campo. A ese equipo se sumaron otras 30 a 40 personas que trabajaron en laboratorio y gabinete de ingeniería, procesando informes y ensayos técnicos de suelos y rocas.

«La verdad es que fue un desafío muy grande. También nos ha permitido crecer y mostrarnos un poco más, más allá de que ya nos han conocido», expresó respecto a la oportunidad que encaró la empresa.

La alianza entre las empresas de Neuquén y Río Negro

Además de los grandes proyectos recientes, Montupil resaltó que Ingesud también mantiene contratos marco con compañías como Pampa Energía, Pan American Energy (PAE) y Vista Energy.

De cara a los próximos trabajos explicó que «la idea es poder dar continuidad a nuestro equipo de trabajo, que ha crecido a partir de la incorporación de personal. Eso nos ha fortalecido no solo para lo que es el trabajo en Río Negro y Neuquén, sino también para otras provincias», señaló.

La ampliación de la actividad también puso sobre la mesa la necesidad de fortalecer el vínculo entre las empresas de ambas provincias. «Creo que hay alianzas muy buenas entre las empresas de Neuquén y Río Negro«, afirmó.

En ese sentido, consideró necesario profundizar las políticas de compre local para que las empresas de la región puedan tener mayores posibilidades de participar en la cadena de valor de los grandes proyectos. «Creo que es importante primero priorizar a los que somos locales, aunque por supuesto las puertas van a estar abiertas para cualquier otra empresa que venga de otras provincias», planteó.

El salto de escala exige más calidad

El crecimiento de los contratos también llevó a Ingesud a profesionalizar sus procesos internos. Hace aproximadamente un año la compañía comenzó la implementación de la ISO 9001, y para principios de 2027 espera también estar certificada e implementar los estándares ISO 14001 e ISO 45001.

«Nos dimos cuenta a lo largo de este año porque ha sido muy duro el proceso de implementación, y todo esto que tiene que ver con la calidad y la formación y la mejora continua es bastante rígido y complejo», explicó.

«Es fundamental para lograr las competencias que esta industria demanda. Los estándares que se exigen en lo que es calidad y seguridad son altísimos, y para estar a la altura es necesario llevar a cabo esos procesos de implementación de normas y de calidad«, concluyó.