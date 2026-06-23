Julián Álvarez quiere irse del Atlético Madrid y estalló la polémica: el club lo chicaneó y los hinchas incendiaron su camiseta

El futuro de Julián Álvarez ha dejado de ser un rumor de pasillo para convertirse en una crisis institucional en el Atlético de Madrid. Tras la victoria de la Selección Argentina ante Austria por la segunda fecha del Grupo J, el delantero no esquivó la pregunta sobre su futuro y, por primera vez, blanqueó su situación.

«Hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño», confesó el ex Manchester City.

Estas declaraciones marcaron un punto de no retorno: el futbolista admitió conversaciones privadas sobre su salida, confirmando que la relación con la institución madrileña ha llegado a su fin.

💣🔥“No es momento para hablar de esto pero tampoco puedo esconderme, trato de ser una persona honesta. Hablé con las personas del Atlético Madrid y creo que lo mejor para todos es una TRANSFERENCIA. Quiero cumplir mi sueño”



La bomba de Julián Álvarez, pidiendo ser transferido pic.twitter.com/plm9bnmKRX — PaseClave (@paseclave__) June 22, 2026

Sus palabras han generado un efecto dominó en Europa, donde clubes como el FC Barcelona, Paris Saint-Germain y Arsenal ya posicionan sus fichas para intentar cerrar su contratación.

El posteo del Atlético Madrid

La tensión escaló horas después de las declaraciones de Álvarez cuando la cuenta oficial del Atlético de Madrid en X (ex Twitter) publicó un mensaje de celebración por el rendimiento de sus jugadores en la selección nacional tras el duelo ante Austria.

Sin embargo, el contenido del posteo fue interpretado como un mensaje directo: el club felicitó a Thiago Almada y Nahuel Molina por su desempeño, y apenas nombró a Julián.

La furia de los hinchas del Atlético Madrid con Julián Álvarez

La reacción de la parcialidad colchonera no se hizo esperar y, en algunos casos, tomó un cariz violento. En las últimas horas, circularon videos en redes sociales que muestran a fanáticos del Atlético de Madrid quemando una camiseta con el dorsal de Julián Álvarez.

🔥 Este hincha de Atlético de Madrid incendió su camiseta con el dorsal de Julián Álvarez, tras la declaraciones del goleador sobre su futuro:



🎙️ "Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Trato de ser una persona honesta y… pic.twitter.com/zTX22SUwZj — TyC Sports (@TyCSports) June 22, 2026

En las imágenes, se observa cómo el grupo de hinchas cuelga la indumentaria, le prende fuego y entona cánticos ofensivos contra el delantero, tratándolo de «traidor».

La escena, que terminó con los simpatizantes pisoteando la camiseta incinerada, refleja el clima de hostilidad que vive el futbolista argentino tras su declaración de intenciones en pleno desarrollo del Mundial. Con el mercado de pases abierto y la presión del FC Barcelona en aumento, la salida de Julián de Madrid parece ahora inevitable.