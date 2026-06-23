Ante los rumores, Flavio Briatore habló sobre el futuro de Franco Colapinto en Alpine

Aunque lejos de aclarar las aguas, Flavio Briatore recogió el guante ante los rumores de los últimos días y se refirió al presente de la escudería Alpine, en la antesala del Gran Premio de Austria de Fórmula 1.

El italiano, máxima autoridad del team francés, habló en el podcast «Beyond The Grid» y respondió las preguntas referidas al trascendido que vincula al español Fernando Alonso llegando a la estructura el próximo año.

Vale recordar que en Barcelona, semanas atrás, se lo vio al mismísimo Briatore salir del hospitality de Aston Martin, lo que automáticamente generó un mar de trascendidos y especulaciones. Entre ellas, ¿qué pasará con el futuro del argentino Franco Colapinto?

«Nos quedan varias carreras hasta finales de agosto y, antes de las vacaciones de verano, tomaremos una decisión. Veremos qué pasa en el futuro. Mi trabajo es averiguar hasta dónde podemos llegar con los pilotos que tenemos y, si es necesario, cambiarlos. Evaluaremos las oportunidades», comenzó diciendo.

«Si Franco sigue rindiendo como lo está haciendo ahora y la relación entre él y Pierre sigue siendo como ahora… ¿Por qué no? Ya no siente la presión de no saber cuál será su destino. Muchos querían que se fuera el año pasado, pero yo lo defendí, lo protegí. El chico tiene talento», aseguró respecto a Colapinto.

Ahora bien. El tema en cuestión es si está en sus planes o no repatriar a Fernando Alonso, su piloto estrella en el milenio pasado, con quien logró el bicampeonato en Renault en 2005 y 2006. Más que un piloto, un amigo de la Fórmula 1.

«Fernando este año, lamentablemente, no tiene un monoplaza competitivo, pero en cuanto ve un rayo de luz lo aprovecha. Fernando es un fenómeno, al igual que Lewis Hamilton. Creo que ambos son un activo para la Fórmula 1. Son auténticas marcas», apuntó, lejos de asegurar una posible negociación.