La picante reacción de Franco Colapinto con su ingeniero tras el GP de Monza: «Fue una mala parada»

Franco Colapinto finalizó 17° en el Gran Premio de Monza de la Fórmula 1, en el que se consagró Max Verstappen, y tuvo una reacción que mostró su frustración ante el análisis que le dio inglés Stuart Barlow, su ingeniero de carrera en el equipo Alpine.

Luego de cruzar la bandera a cuadros, Barlow le dio palabras de alientos al argentino por la radio. “Fue una tarde muy, muy difícil. Sabíamos que iba a ser duro. Bien hecho por perseverar. Bien hecho esta semana por ingresar luego de perderte la prueba libre uno (el novato Paul Aron ocupó transitoriamente su lugar)», comentó el británico.

Y analizó que “el ritmo parece haber mejorado de nuevo con los neumáticos medios. Creo que nos recuperamos bien y continuamos con la buena progresión que hemos demostrado desde Budapest”.

Franco Colapinto y su comentario contra Alpine

Luego de las palabras del ingeniero, Colapinto no ocultó su desilusión por una carrera y le contestó de manera tajante: “Esa fue una mala entrada en boxes. El neumático duro fue mucho mejor”.

Un puñado de vueltas antes, cuando su ingeniero le consultó por el equilibrio del auto, el oriundo de Pilar le planteó que «simplemente no tengo agarre. La parte trasera frena muy mal, estoy en curva todo el tiempo». Además, el piloto de 22 años remarcó que sintió calambres a lo largo de la carrera que duró 53 vueltas.

En diálogo con Espn, el excorredor de Williams remarcó que “fue una carrera muy larga, muy dura para nosotros. No teníamos ritmo, estuve muy solo. Estoy con bronca, hay que mejorar para la próxima».