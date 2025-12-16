SUSCRIBITE
Deportes

Cuarto intermedio en San Lorenzo: Moretti confirmó que sigue y varios dirigentes pidieron su renuncia

La reunión de reestructuración institucional terminó en escándalo con el presidente del Cuervo que se escapó del palco del Nuevo Gasómetro y miembros de la oposición pidiendo que dé un paso al costado de la gestión del club.

Redacción

Por Redacción

Marcelo Moretti, quiere seguir al frente de San Lorenzo de Almagro.

Marcelo Moretti, quiere seguir al frente de San Lorenzo de Almagro.

En lo que debía ser una jornada para discutir la reestructuración dirigencial de San Lorenzo, finalmente terminó en un escandaloso cuarto intermedio y con Marcelo Moretti abandonando la reunión con la Comisión Directiva, aunque tiempo después confirmó que seguirá al mando de la institución de Boedo.

Nueve miembros de la dirigencia fueron a declarar a la Fiscalía por una denuncia de abandono de club a las 13. En principio, el encuentro debería continuar a partir de las 17. Algunos testigos llegaron a afirmar que la camioneta en la que se retiró Moretti, que iba de acompañante, embistió a un hincha en la calle, que iba en su bicicleta.

«El cobarde Marcelo Moretti se retiró del palco del estadio sin tratamiento de los temas, solicitando cuarto intermedio hasta las 17hs. Este mamarracho pretendió hacer un monólogo impresentable el cual interrumpimos y se fue«, escribió Culotta en su cuenta de X.

La situación institucional, el pedido de quiebra impulsado por AIS Investment Fund, las licencias solicitadas por el secretario, Martín Cigna, y la tesorera, Carina Farías, y el balance de 2023/2024 eran los puntos a tratar en el encuentro.

De esta forma, todavía queda todo por definirse y a partir de las 17, San Lorenzo se enfrenta a una decisión que podría marcar un punto de inflexión: sostener una conducción política clara o volver a quedar sin autoridades formales. 


Temas

Liga Profesional

Marcelo Moretti

San Lorenzo

En lo que debía ser una jornada para discutir la reestructuración dirigencial de San Lorenzo, finalmente terminó en un escandaloso cuarto intermedio y con Marcelo Moretti abandonando la reunión con la Comisión Directiva, aunque tiempo después confirmó que seguirá al mando de la institución de Boedo.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios