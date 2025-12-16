Cuarto intermedio en San Lorenzo: Moretti confirmó que sigue y varios dirigentes pidieron su renuncia

En lo que debía ser una jornada para discutir la reestructuración dirigencial de San Lorenzo, finalmente terminó en un escandaloso cuarto intermedio y con Marcelo Moretti abandonando la reunión con la Comisión Directiva, aunque tiempo después confirmó que seguirá al mando de la institución de Boedo.

Nueve miembros de la dirigencia fueron a declarar a la Fiscalía por una denuncia de abandono de club a las 13. En principio, el encuentro debería continuar a partir de las 17. Algunos testigos llegaron a afirmar que la camioneta en la que se retiró Moretti, que iba de acompañante, embistió a un hincha en la calle, que iba en su bicicleta.

“NO VOY A RENUNCIAR.



La acefalia NO ES VIABLE. Hay que ser cautos ya NEGOCIAR con la OPOSICIÓN y OFICIALISMO.



Agradecerle a Tapia y Toviggino. Hay que salir hoy con un acta para que el club SIGA SU CURSO NATURAL y reencausar cosas frenadas"



✍️ Moretti



«El cobarde Marcelo Moretti se retiró del palco del estadio sin tratamiento de los temas, solicitando cuarto intermedio hasta las 17hs. Este mamarracho pretendió hacer un monólogo impresentable el cual interrumpimos y se fue«, escribió Culotta en su cuenta de X.

La situación institucional, el pedido de quiebra impulsado por AIS Investment Fund, las licencias solicitadas por el secretario, Martín Cigna, y la tesorera, Carina Farías, y el balance de 2023/2024 eran los puntos a tratar en el encuentro.

De esta forma, todavía queda todo por definirse y a partir de las 17, San Lorenzo se enfrenta a una decisión que podría marcar un punto de inflexión: sostener una conducción política clara o volver a quedar sin autoridades formales.