Cipolletti reconoció a personalidades históricas del club: quiénes fueron homenajeados

En una modalidad que comenzó hace dos meses en un nuevo aniversario del club, Cipolletti reconoció a personalidades históricas de la institución y de la ciudad.

El encuentro se realizó en el salón de usos múltiples de pelota paleta y contó con la presencia de familiares y autoridades del club.

El Albinegro decidió homenajear a las familias Arriaga y Perilli junto a Henry Homann y Pablo Parra, dos de los jugadores más representativos del a historia del club.

«Nombramos estos apellidos y nombramos a Cipolletti, es la historia viva de nuestro club», destacó el presidente, Luca Mancini.

También se entregaron reconocimientos a Lucrecia Padín, nieta de Tito Padín, al presidente de la Subcomisión de Pelota Paleta, y a las familias Lapuente y Codón, entre otras.

Cipolletti reinaugura el predio de Caza y Pesca

Este jueves, Cipolletti realizará un acto de reinauguración del predio de Caza y Pesca. Será de 18 a 20:30 con entrada gratis para los socios.

El Albinegro tendrá un 2026 especial ya que en octubre será el centenario del club, fundado en 1926. En ese marco, continuarán los actos y reconocimientos a figuras históricas destacadas.