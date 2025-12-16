El Dibu no ganó el The Best a mejor arquero del mundo y no hay argentinos en el mejor once del año

El arquero del Aston Villa fue destronado por Donnarumma en los premios The Best.

El Dibu Martínez fue ternado por la FIFA como uno de los mejores arqueros del mundo, junto a Alisson Becker (Liverpool), Thibaut Courtois (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Manuel Neuer (Bayern Múnich), David Raya (Arsenal), Yann Sommer (Inter de Milán) y Wojciech Szczęsny (Barcelona).

Finalmente, quien destronó al marplatense fue el italiano Donnarumma, que tuvo una temporada increíble en el París Saint-Germain, donde ganó la Champions League, la Ligue 1, la Copa de Francia y el Trofeo de los Campeones 2024. Además, fue subcampeón del Mundial de Clubes. A mitad de año se marchó en condición de libre al Manchester City.

El argentino no solo ganó dos premios The Best (2022 y 2024), sino que también France Football lo distinguió con el Trofeo Lev Yashin en 2023 y 2024. En esta edición terminó octavo y volvió a quedar por detrás del arquero italiano.

Por otro lado, el mejor XI de 2025 estuvo conformado por: Donnarumma; Achraf Hakimi, Willian Pacho, Virgil van Dijk, Nuno Mendes; Cole Palmer, Jude Bellingham, Vítor “Vitinha” Ferreira, Pedro “Pedri” González; Lamine Yamal y Ousmane Dembélé.

Tal como sucedió en 2024, no hubo ningún argentino en la formación. Además, 2023 fue la última vez que Lionel Messi integró el once ideal.