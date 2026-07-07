Cuartos de final del Mundial 2026 confirmados: partidos, días y horarios

El festejo de los jugadores de la Selección tras sellar el pase a los cuartos de final. (Clarín Fotografía - Juano Tesone)

La Selección Argentina consiguió una clasificación épica a los cuartos de final del Mundial 2026 tras remontar un 0-2 ante Egipto y quedarse con la victoria en el tramo final del partido. La Albiceleste ya tiene confirmado a su próximo rival: se medirá ante Suiza, aunque deberá esperar para volver a salir a la cancha debido a que su encuentro será el último de la ronda de los ocho mejores.

Los primeros en disputar los cuartos de final serán los seleccionados que se encuentran en la otra parte del cuadro. Francia y Marruecos se enfrentarán este jueves 9 de julio desde las 17 (hora argentina) en Boston, en un duelo que definirá al primer semifinalista del Mundial.

El ganador de ese cruce esperará por el vencedor entre España y Bélgica, que se medirán el viernes 10 de julio desde las 16 (hora argentina) en Los Ángeles.

Los cruces de cuartos de final del Mundial 2026, confirmados.

Por el otro lado del cuadro, Inglaterra y Noruega jugarán el sábado 11 de julio desde las 18 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Ese mismo día, pero desde las 22 (hora argentina), Argentina enfrentará a Suiza en Kansas para cerrar los cuartos de final. La Scaloneta buscará seguir en carrera por la defensa del título y, en caso de superar al conjunto europeo, se medirá en semifinales ante el vencedor del duelo entre Inglaterra y Noruega.