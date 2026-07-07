Coro de la UNCo: las voces se alzan por los que menos tienen en un concierto solidario

Hay conciertos que terminan con un aplauso. Otros, además, continúan en una olla popular, en un merendero o en la mesa de una familia que necesita una ayuda. En la Universidad Nacional del Comahue, la música volvió a elegir ese camino que comenzó, un año más, el pasado sábado en el Aula Magna de la casa de altos estudios| con el Coro Universitario del Comahue.

La agrupación puso en marcha una nueva edición de su ciclo de Encuentros Corales Solidarios, una propuesta que desde hace algunos años combina la actividad artística con un gesto sencillo pero de enorme valor: cada espectador que asiste colabora con un alimento no perecedero que luego es destinado a comedores y merenderos de la región.

La velada reunió al Coro Universitario del Comahue junto a las agrupaciones invitadas Coro del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén y el Coro de la Legislatura del Neuquén. Durante casi dos horas, el repertorio recorrió obras del cancionero popular argentino y latinoamericano, además de composiciones contemporáneas y piezas especialmente adaptadas para formación coral.

En su primer concierto lograron reunir 60 kilos de alimentos que ya fueron distribuidos a los comedores de la región. Este tipo de iniciativas continuará hasta octubre con un concierto todos los primeros sábados de cada mes, según explicó la secretaria de Extensión Universitaria de la UNCo. Gabriela Aschkar

La iniciativa abrió la temporada con un concierto en el Aula Magna «Salvador Allende», donde el Coro Universitario, dirigido por Manuela Saralegui, compartió escenario con agrupaciones invitadas, reafirmando una tradición que ya forma parte del calendario cultural de la universidad. La entrada fue libre y gratuita.

La propuesta va mucho más allá de un espectáculo musical. Cada encuentro busca tender un puente entre la universidad pública y la comunidad, demostrando que la extensión universitaria también puede expresarse a través del arte y la solidaridad. Lo que el público entrega al ingresar se transforma luego en donaciones para organizaciones sociales que sostienen diariamente la asistencia alimentaria en distintos barrios de Neuquén y la región.

Con más de cuatro décadas de historia, el Coro Universitario del Comahue es uno de los organismos artísticos más representativos de la casa de estudios. Creado en 1983, reúne de manera vocacional a estudiantes, docentes, nodocentes y vecinos de distintas localidades de Neuquén y Río Negro, quienes encuentran en la música un espacio de formación, encuentro y compromiso con la comunidad.

El ciclo continuará durante los próximos meses con presentaciones periódicas en el Aula Magna de la UNCo. Cada concierto mantendrá el mismo espíritu: ofrecer un espacio cultural abierto a toda la comunidad y, al mismo tiempo, convertir la asistencia del público en una ayuda concreta para quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.

En tiempos donde la universidad pública enfrenta dificultades presupuestarias, la continuidad de estas propuestas adquiere un significado adicional. Los Encuentros Corales recuerdan que la extensión universitaria no se limita a abrir las puertas de un edificio: también es construir vínculos con la sociedad, demostrar que la cultura puede ser una herramienta de inclusión y que un concierto puede dejar mucho más que una canción resonando por ahí.

El Coro Universitario del Comahue forma parte del patrimonio cultural de la casa de estudios. Desde su creación ha reunido a estudiantes, docentes, nodocentes y vecinos que encuentran en el canto colectivo un espacio de formación artística, encuentro y participación comunitaria.

Cada alimento que ingresa junto al público termina transformándose en una ayuda concreta. Y cada concierto deja algo más que un repertorio compartido: demuestra que la cultura también puede ser una forma de construir comunidad.

En un contexto complejo para las universidades nacionales, donde muchas actividades deben sostenerse con recursos cada vez más limitados, propuestas como esta recuerdan que el vínculo entre la universidad y la sociedad sigue encontrando nuevas maneras de fortalecerse. En este caso, con voces que se unen sobre el escenario y con un gesto solidario que continúa mucho después del último aplauso.