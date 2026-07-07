Figueroa convocó a todo su gabinete a trabajar con el municipio de Plottier y respaldó las auditorías

El gobernador recorrió obras en Plottier acompañado por la intendenta Malena Resa y la titular del Deliberante Claudia Namuncurá (Neuquéninforma)

El gobernador Rolando Figueroa anunció que la próxima semana encabezará una reunión de trabajo entre todo el gabinete provincial y el gabinete municipal de Plottier, con el objetivo de coordinar acciones de gestión y fortalecer el vínculo con la nueva administración local. El mandatario realizó el anuncio este martes durante una recorrida por las obras del centro de salud Chacay y la EPET N° 9.

Figueroa sostuvo que la coordinación entre ambos gobiernos será clave para el desarrollo de la ciudad. «Nos tenemos que enfocar y coordinar mucho el trabajo con el municipio. Estamos esperanzados de que con las nuevas autoridades lo podamos hacer», afirmó.

El gobernador también expresó su expectativa de que Plottier logre alinearse con la metodología de trabajo que impulsa la Provincia. «Ojalá que de una vez por todas Plottier pueda sintonizar de qué manera trabajamos y ponerla de pie. Es una ciudad muy importante en nuestra provincia», señaló.

Coordinación entre Provincia y Municipio

Figueroa adelantó que el encuentro incluirá a la totalidad de los funcionarios de ambos gobiernos. «La semana próxima vamos a trabajar todo el gabinete provincial con todo el gabinete municipal. Es muy importante esa coordinación», remarcó.

Durante la visita también destacó el avance de las obras del centro de salud Chacay y de la EPET N° 9, al considerar que ambas iniciativas representan «la posibilidad de que Plottier pueda poner en marcha lo que venimos anhelando hace mucho tiempo».

El mandatario vinculó el trabajo conjunto con la posibilidad de acelerar proyectos y mejorar la prestación de servicios en una de las ciudades de mayor crecimiento de la provincia.

Respaldo a las auditorías y mensaje sobre la transparencia

Consultado por las auditorías impulsadas por la nueva gestión municipal, Figueroa respaldó la decisión y sostuvo que el control de la administración pública debe ser permanente. «Corresponde que los funcionarios públicos siempre seamos auditados», afirmó.

Además, destacó que el proceso se está realizando de manera institucional. «Es importante que la auditoría se realice de manera institucional, como lo ha hecho la intendenta Malena Resa. Después las consideraciones vienen por parte de otras instituciones como el Tribunal de Cuentas», indicó.

El gobernador aseguró que la transparencia constituye uno de los ejes de su administración y afirmó que el nuevo gobierno municipal comprendió esa dinámica. «Vemos con muy buenos ojos esto de poderle asignar transparencia a la gestión, demostrarle a la ciudadanía de qué manera se trabajó y de qué forma se va a trabajar», expresó.

Finalmente, reiteró que en la gestión provincial existe «tolerancia cero» frente a posibles irregularidades. «No puede existir ningún tipo de desvíos en las conductas que los ciudadanos están anhelando que tengamos los funcionarios públicos», concluyó.