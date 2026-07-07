En fotos | Euforia en Neuquén por la Selección Argentina: así fue el festejo del agónico pase a cuartos

Un agónico miércoles se vivió en todo el país con el partido de Argentina contra Egipto por los dieciseisavos del Mundial 2026. El conjunto de Lionel Scaloni lo dio vuelta sobre el final y generó una euforía que repercutió fuertemente en Neuquén capital.

Foto: Emiliano Ortiz.

Todo pintaba para una jornada negra. El conjunto africano no solo arrancó ganando el partido, sino que después su arquero le atajó un penal a Lionel Messi. Incluso, si bien les anularon un gol, a los pocos minutos lograron estirar la ventaja de contra.

Foto: Emiliano Ortiz

Sin embargo, la famosa «Scaloneta» llegó sobre el final. Gracias a un centro del 10, Cuti Romero pudo meter el descuento. Después, como siempre, el mejor del mundo se encargó de empatar el partido.

El encuentro no dio tiempo en pensar en el alargue. Primero, Leandro Paredes tapó lo que parecía ser una contra letal al final del partido. Después, como rememorando el tango de Carlos Gardel, Enzo Fernández selló el pase con un gol de cabeza tras un centro calibrado de Lautaro Martinez.

Foto: Emiliano Ortiz.

Unas 15 mil personas celebraron el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Después del pitido final, las calles de Neuquén explotaron con miles y miles de vecinos que salieron a festejar. Con bocinazos, vuvuzelas, y ondenado banderas, la euforia se apropió de las familias de la ciudad.

Foto: Emiliano Ortiz.

Foto: Emiliano Ortiz.

En contacto con Diario RÍO NEGRO, el comisario Marcos Mazzone informó que unas 15 mil personas asistieron al monumento a San Martín para festejar el triunfo de la Selección Argentina.

Foto: Emiliano Ortiz.

Debido a la cantidad de gente, unos 450 efectivos se vieron involucrados en el operativo de seguridad en el centro de la ciudad.

Foto: Emiliano Ortiz.

Foto: Emiliano Ortiz.

Si bien mayoritariamente el festejo fue de forma armoniosa, también hubo incidentes, principalmente riñas entre algunos grupos que fueron rápidamente sofocadas por las fuerzas de seguridad. En total, demoraron a cuatro hombres, dos mujeres y otros dos menores de edad.

Foto: Emiliano Ortiz.

Foto: Emiliano Ortiz.

Ahora, la próxima cita mundialista será este sábado 11 de julio a las 22 contra Suiza por un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo.

Foto: Emiliano Ortiz.

Foto: Emiliano Ortiz.