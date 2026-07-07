Cutral Co: La estatua de Messi concentró los festejos del triunfo de Argentina

La estatua de Messi fue el punto de la celebración en Cutral Co. (Foto: gentileza)

Hinchas de todas las edades no dudaron y ni bien terminó el épico partido de fútbol entre Argentina y Egipto, tomaron las banderas, camisetas, bombos y cornetas para descargar toda la tensión y transformarla en celebración. El punto de encuentro fue el enorme monumento a Lio Messi, que se levanta frente a la Ruta 22, en el kilómetro 1.332 de Cutral Co.

Al igual que con el primer partido que la Selección argentina jugó en este Mundial 2026, el público siguió la transmisión por la pantalla gigante que instaló el municipio. Después, explotaron los festejos.

El viento y el frío no fueron obstáculos para que las celebraciones por el triunfo de Argentina por 3 a 2 ante Egipto se concentren en la gran estatua de 27 metros de altura que homenajea al capitán del seleccionado argentino.

La Ruta 22 en sentido este oeste y la calle paralela, Perniseck, se convirtieron en la caravana natural por la que siguieron todos los autos, camionetas, motos, bicis con las bocinas, las banderas argentinas y las camisetas albicelestes para llegar a la gran estatua.

Muchos vecinos optaron por mirar la transmisión en la estatua de Messi, frente a la Ruta 22 en Cutral Co (Foto: gentileza)

La enorme figura de material macizo de Messi, con su brazo derecho en alto, se vio envuelta de hinchas de todas las edades que dieron rienda suelta a la alegría y emoción por haber alcanzado un nuevo triunfo del equipo argentino.

Las batucadas y los cánticos que celebraban el triunfo argentino se multiplicaron por el predio que contó con la presencia de efectivos policiales que controlaron el lugar para evitar disturbios.

A la vez, el operativo de tránsito desvió la circulación por calles aledañas a la Ruta 22 que se interrumpió al tránsito por los festejos. La tradicional celebración que se hacía en el monolito fundacional de Cutral Co, en pleno centro de la ciudad se mudó al monumento al capitán de la Selección argentina.