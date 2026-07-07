Facundo Tello dirigirá a Francia ante Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026

Los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 darán inicio el próximo jueves desde las 17.00 con el cruce entre Francia y Marruecos en Boston y este martes se confirmó la terna arbitral y será el argentino Facundo Tello el encargado de impartir justicia.

El árbitro argentino para Francia vs Marruecos

La designación del bahiense llega apenas unos días después de la polémica que se generó en torno al Francois Letexier, que fue el juez de la histórica remontada de la Selección Argentina ante Egipto por los octavos de final.

Tello, uno de los árbitros mejor considerados por la FIFA, estará secundado por Juan Pablo Belatti como asistente número uno y Gabriel Chade como en asistente dos, mientras que Darío Herrera estará como cuarto árbitro y Cristian Navarro como asistente de reserva.

The match officials for @FIFAWorldCup match 97 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 7, 2026

Será el tercer partido del argentino en la Copa del Mundo, luego de los duelos entre Canadá ante Bosnia & Herzegovina y Sudáfrica contra Corea del Sur, ambos por la fase de grupos y dejó buenas sensaciones.

Estos encuentros le abrieron las puertas para este compromiso pese a las protestas, dado a que no existe incompatibilidad reglamentaria para que un colegiado dirija a una selección de otra confederación.