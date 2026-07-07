Policía acusado de un homicidio en Mallín Ahogado se encamina al juicio por jurados

Descartado una vez más su sobreseimiento, el oficial de la policía rionegrina Néstor Lamadrid quedó a las puertas de un juicio por jurados. Imputado por el delito de homicidio calificado, podría recibir una condena de prisión perpetua.

La particularidad del caso es que el proceso iniciado por la muerte a balazos de Juan Carlos Villa, ocurrida en agosto de 2024 en un campo de Mallín Ahogado (cerca de El Bolsón), llegó a la instancia decisiva sin participación de la fiscalía, que tras un año de investigación decidió no acusar, ante la convicción de que el autor del disparo mortal actuó en legítima defensa.

En octubre pasado la fiscal Daniela Ortiz Celoria instó el sobreseimiento de Lamadrid y el juez de Garantías Víctor Gangarrosa resolvió a favor de ese planteo, pero luego el juez revisor Sergio Pichetto anuló la resolución al sostener que era contradictoria y carente de la debida fundamentación.

La acusación quedó desde entonces a cargo exclusivamente del abogado querellante Maximiliano Geido, quien representa a la familia de la víctima. El abogado defensor del policía, Damián Torres, intentó una última impugnación del fallo de Pichetto para reflotar el sobreseimiento, pero hoy el juez de juicio Marcelo Álvarez Melinger rechazó ese recurso y dijo que la prueba reunida debe ser contrastada en un juicio oral y público.

El delito atribuido a Lamadrid es el de homicidio calificado por ser cometido por un integrante de fuerzas de seguridad, para el cual el artículo 80 inciso 7 del Código Penal prevé una pena de prisión perpetua. En consecuencia, corresponde que sea juzgado por un jurado popular, que por primera vez en la provincia se convocará para evaluar un caso sin participación del ministerio público fiscal y con el único impulso de la querella.

Torres objetó varias de las pruebas sugeridas por el querellante para exponer en el juicio, incluidos algunos testimonios, un aporte “en formato de audio” del gabinete de criminalística y otras entrevistas que se incorporarían “sin comparecencia”.

A su vez propuso sumar como prueba las posturas del juez Gangarrosa y de la fiscal jefe Betiana Cendón, quienes evaluaron en detalle lo ocurrido en Mallín Ahogado y en distintos momentos del trámite de la causa dictaminaron por el sobreseimiento del policía.

También pidió incorporar al juicio al perito Roberto Nigris, quien expondría sobre “el uso de arma en situación de peligro inminente”, con el propósito de abonar la tesis de la legítima defensa.

Geido objetó ese testimonio porque dijo que no tuvo oportunidad de interrogar a Nigris en la etapa preparatoria, ni acceder a “su análisis del caso”.

El juez Álvarez Melinger no definió hoy sobre esas diferencias y pidió un cuarto intermedio para cotejar los planteos de cada parte y ordenar las pautas para el juicio oral.

La cuestión a discutir será si los disparos estuvieron justificados

El policía Lamadrid se encuentra en libertad, con tareas asignadas en una comisaría de Roca. Según la acusación, integró la comitiva policial que llegó a las 15.30 del 11 de agosto de 2024 a una finca de Mallín Ahogado con una orden de allanamiento. El cometido que llevaban era el de secuestrar armas y detener a Emanuel Mol Villa, acusado de un robo, quien resultó herido en el procedimiento.

Pero el que llevó la peor parte fue su padre, Juan Carlos Villa, quien intervino con el propósito de resistir la detención. Se produjo un intento de huida, una persecución, padre e hijo esgrimieron armas blancas y Lamadrid al verse amenazado (según la teoría de la fiscal), efectuó con su arma reglamentaria un disparo contra el joven y luego otros dos contra su padre. Uno de ellos lo mató.

El juez Gangarrosa en primer término sobreseyó al policía, pero luego volvió sobre sus pasos y dispuso dar continuidad al proceso. Argumentó en ese momento que “si bien el ministerio público fiscal decidió no avanzar hacia la etapa procesal correspondiente, la postura de la acusación privada debe ser oída, máxime cuando difiere en la interpretación de las evidencias que fueron adunadas al caso, y que bien pueden hgacer variar el resultado final de la investigación”.