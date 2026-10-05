Cuenta regresiva: Lionel Messi se entrenó por última vez con la Selección Argentina

Todo listo para el último baile. Apenas un día separa a Lionel Andrés Messi de su despedida de la Selección Argentina. El punto final para una de las etapas más gloriosas del fútbol nacional.

En vísperas del tan esperado duelo ante Benín, mañana desde las 20 hs en el Estadio Monumental, el combinado albiceleste disfrutó esta tarde por última vez del astro rosarino en una jornada de entrenamientos en el predio de Ezeiza.

La Pulga, que no estuvo presente en los triunfos pasados frente a Bolivia y Burkina Faso, recién se incorporó a la concentración nacional ayer. En tanto que esta tarde, el jugador de Inter Miami respondió por última vez a las órdenes de Lionel Scaloni, aunque en un clima distendido y divertido junto a sus compañeros campeones del mundo; muchos de ellos, especialmente convocados para el adiós del “10”.

EL ÚLTIMO ENTRENAMIENTO DE MESSI CON LA SELECCIÓN, en vivo por TyC Sports 🥺 https://t.co/LlapcBUx17 — TyC Sports (@TyCSports) October 5, 2026

Algunos de esos futbolistas fueron convocados únicamente para este partido: Nicolás Otamendi (de River, quien también anunció su despedida de la Selección), Rodrigo De Paul (Inter Miami) y Giovani Lo Celso (Real Betis). Aún es una incógnita si ellos serán titulares o cuánto jugarán en este partido.

Messi anunció su decisión de ponerle punto final a su histórico ciclo en la Selección Argentina a sus 39 años y tras más de 20 defendiendo los colores albicelestes. Su gran despedida ante Benín será, con seguridad, una jornada cargada de emoción, como pocas veces en las últimas apariciones del seleccionado en el país.

De no mediar imprevistos, todo indica que Messi disputará los 90 minutos frente a Benín. El capitán dejará en la Selección el récord de 207 partidos jugados, 125 goles, 65 asistencias, 4 títulos -con la Selección Mayor-, un título mundial Sub-20 y una medalla dorada en los Juegos Olímpicos.

El posible equipo titular

El equipo argentino que saldría a la cancha ante Benín mantendría la base de los últimos entrenamientos y de las dos goleadas recientes ante Bolivia y Burkina Faso, en los dos primeros amistosos que el Seleccionado afrontó en la fecha FIFA.

La formación inicial sería: Dibu Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Alvarez. En el Segundo Tiempo, el entrenador cambiaría el equipo -hay 8 modificaciones disponibles- para celebrar la despedida del capitán.